Dit moet je weten op woensdagochtend 23 augustus

Wat moet je weten op woensdagochtend 23 augustus? Metro zet het voor je op een rij.

Wat er vannacht gebeurde

Executie in VS afgelast dankzij nieuw DNA-bewijs

Nieuw DNA-bewijs heeft het leven van de 48-jarige Marcellus Williams gered. Hij zou dinsdag ter dood gebracht worden, tot gouverneur van Missouri Eric Greitens de executie op het laatste moment tegen kon houden. Hij zou wegens tijdens een inbraak een vrouw in haar huis hebben vermoord in augustus 1998. Dankzij verbeterde DNA-technologie is gebleken dat hij de dader niet is.

Greitens besloot de terechtstelling af te gelasten, vier uur voordat Williams een dodelijke injectie zou krijgen. Hij zal een onderzoekscommissie formeren die zich zal buigen over het gratieverzoek van Williams. De rechter veroordeelde hem in 2001 ter dood omdat hij het slachtoffer 43 keer had gestoken met een mes. Nu is vastgesteld dat het moordwapen van een onbekende man is en dat haren die op het lijk zijn gevonden ook niet van Williams waren.

Het uitstel van executie was het hoogtepunt van het verzet tegen de doodstraf. Meer dan 200.000 mensen hadden een petitie ondertekend waarin Greitens werd gevraagd te interveniëren. In Saint Louis was dinsdag nog een protestactie gepland.

VS voorziet mogelijk dialoog met Noord-Korea

De Verenigde Staten zijn iets positiever over een mogelijke diplomatieke oplossing voor het conflict met Noord-Korea. Dat blijkt uit de woorden van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson.

„We hebben geen raketlanceringen of andere provocaties gezien van Noord-Kore sinds een resolutie van de VN-Veiligheidsraad over nieuwe sancties unaniem werd aangenomen.” Tillerson hoopt dat het begin is van een signaal waarop de VS hebben gewacht. „We moeten nog meer zien van hen, maar ik wil benadrukken dat we dit zien.”

Volgens Tillerson zou dat de weg kunnen effenen voor „een soort van dialoog.”

Wat er vandaag staat te gebeuren

Mogelijk meer kinderen misbruikt door medewerker kinderopvang in De Bilt

De 27-jarige pedagogisch medewerker die het Openbaar Ministerie verdenkt van ontucht op een buitenschoolse opvang in De Bilt heeft mogelijk meer jonge kinderen misbruikt. Het OM liet dinsdag weten dat sinds de informatiebijeenkomst van vorige week, meerdere ouders aangiftes en meldingen hebben gedaan.

Volgens een woordvoerder van het OM gaat het om minder dan vijf nieuwe aangiftes. Bart C. uit Utrecht werd opgepakt nadat twee kinderen uit een gezin hun ouders hadden verteld dat zij seksuele handelingen moesten doen bij de begeleider op de opvang. Hij werd kort hierna aangehouden. C. heeft bekend.

De nieuwe aangiften worden nu onderzocht. „De nieuwe aangiften hebben betrekking op feiten die gepleegd zouden zijn met meisjes op dezelfde locatie als waar het aanvankelijke feit plaatsvond”, laat de woordvoerder weten.

De verdachte zit vast. Volgende week donderdag zal hij voor de raadkamer van de rechtbank moeten verschijnen. Die beslist over verlenging van het voorarrest. Ongeruste ouders en andere betrokkenen kunnen zich nog altijd tot de GGD wenden voor advies of tot de politie als zij een melding willen maken of aangifte willen doen, aldus het OM.

Spaanse rechter laat een verdachte van aanslagen vrij

De Spaanse onderzoeksrechter heeft dinsdagavond besloten Mohamed Alla, een van de vier verdachten van de terreurdaden in Barcelona en Cambrils, voorlopig op vrije voeten te stellen. Twee arrestanten gaan de gevangenis in en de ander blijft in voorlopige hechtenis. Dat meldde de Spaanse krant La Vanguardia.

De gearresteerde Driss Oukabir en Mohamed Houli Chemlal gaan vooralsnog onvoorwaardelijk de cel in wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie. Het voorarrest van Salah el Karib is met 72 uur verlengd.

Wat er verder in het nieuws is

'AH is grootste Liegebeest'

Supermarkt Albert Heijn is in een verkiezing uitgeschreven door de dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier uitgeroepen tot het 'grootste Liegebeest van 2017'. De supermarkt kreeg voor zijn verhaal over serranoham 7500 van de in totaal 19.000 uitgebrachte stemmen.

Albert Heijn heeft volgens de stemmers in het eigen magazine Allerhande ten onrechte gesuggereerd dat varkens waarvan serranoham wordt gemaakt, in de wei lopen. „In werkelijkheid zitten de dieren hun leven lang binnen in een krap hok in hun eigen poep”, weet Wakker Dier.

Genomineerd voor de 'onderscheiding' waren verder opnieuw AH, maar dan voor kweekzalm die een tv-reclame ‘very happy fish’ werd genoemd, en verder zuivelbedrijf Almhof, dat volgens Wakker Dier ook ten onrechte beelden toont van dieren in de wei.

De overige twee genomineerden pasten volgens Wakker Dier naar aanleiding van deze twijfelachtige eer hun producten aan: Rio Mare dat zijn tonijn levend zou invriezen maar toch van 'welzijn' sprak, en Friesche Vlag dat koffiemelk ‘Halfvol Plantaardig’ noemde terwijl het product toch grotendeels uit melk bestaat.

Hashtag al tien jaar trending op social media

Tegenwoordig kan geen enkele social media-gebruiker nog om de hashtag heen. Het hekje # gevolgd door een woord- of lettercombinatie schept orde op sociale media als Twitter en Instagram en geeft aan dat een bericht aansluit bij een bepaald onderwerp dat al dan niet trending is.

De hashtag is inmiddels niet meer weg te denken van social media. „Zodra je Facebook, Instagram of Twitter opent vliegen de hashtags je om de oren”, zegt Randy van Essen van T-Mobile. „De hashtag is onderdeel geworden van de online-taal die we wereldwijd met elkaar spreken.”

De uitvinder van het gebruik van de hashtag op social media is de Amerikaanse computerprogrammeur Chris Messina. Hij introduceerde zijn idee op 23 augustus 2007 met een tweet. „Wat zouden jullie ervan vinden om #(hekje) te gebruiken voor groepen?”, schreef hij. In oktober van dat jaar werd de hashtag gemeengoed toen de Amerikaan Nate Ritter ruim duizend berichten twitterde over de bosbranden in Californië onder de hashtag #sandiegofire.

Het weer

Vandaag begint het droog en zonnig, maar in de loop van de middag komt er toch een bewolking vanuit het westen binnen. Die wolken worden langzaam dikker en in de avond kan er zelfs een lokale bui of lichte regen vallen. Warm wordt het wel: de maxima lopen uiteen van 23 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuiden.

De wind komt uit het oosten tot zuidoosten en is zwak tot matig. Aan zee en op het IJsselmeer is de wind matig tot vrij krachtig. In de avond draait de wind van het westen uit naar zuidwest tot west. In het kustgebied wordt de wind dan enige uren vrij krachtig tot krachtig.