Dit moet je weten op woensdagochtend 2 augustus

Wat moet je op deze woensdagochtend 2 augustus weten? Metro zet het voor je op een rij.

Wat er vannacht gebeurde

NVWA: wees voorlopig voorzichtig met eten van eieren

Nederlandse eierfans moeten de komende tijd goed opletten: de NVWA waarschuwt de komende tijd voorzichtig te zijn met het eten van eieren. „Als iemand zegt, nou ik kan leven zonder een ei te eten tot zondag, zou ik dat aanraden'', zei de plaatsvervangend inspecteur-generaal Freek van Zoerlen van de NVWA maandagavond in Nieuwsuur.

Pas als alle pluimveebedrijven waar mogelijk het gif fipronil is gebruikt zijn onderzocht, is duidelijk of de eieren helemaal veilig zijn. Tegen het weekeinde zijn de onderzoeken van de bijna tweehonderd verdachte bedrijven klaar, denkt van Zoeren.

Eerder op de dag voegde de NVWA nog eens zeventien codes toe aan de lijst van eieren met een te hoog gehalte van het verdelgingsmiddel fipronil. Op die lijst staan nu 27 codes van eieren die niet veilig zijn voor kinderen.

Grote brand in centrum Tilburg

In Tilburg is in de nacht van dinsdag op woensdag rond middernacht een grote brand uitgebroken in een monumentaal pand in de binnenstad. De eerste en tweede verdieping van het pand boven de snackbar van de Febo aan de Heuvelstraat stonden volledig in brand, aldus de brandweer. De brand sloeg rond 01.30 uur over naar de zolder van het naastgelegen pand van Vodafone. Iets na 02.00 uur had de brandweer het vuur onder controle.

Er was één persoon aanwezig in het pand waar de brand uitbrak. Die heeft rook ingeademd en is naar het ziekenhuis gebracht.

Wat er verder in het nieuws is

A9 bij Schiphol dicht door grote brand

Ook een flinke brand bij Schiphol. Daardoor is de A9 bij het vliegveld dicht. Tussen knooppunt Raasdorp en Haarlem Zuid is de weg woensdagochtend in beide richtingen afgesloten door de grote brand. De brand woedt bij een loods van het aquariumbedrijf Aquaasan Corals aan de Schipholweg in Boesingeliede.

De vlammen slaan uit het gebouw en de rook trekt richting de A9. Het vliegverkeer heeft geen hinder van de brand.

Amerikaanse officieren voelen niets voor verbod op transgenders

In Washington spreken 56 gepensioneerde Amerikaanse hoge officieiren uit het leger zich uit tegen de plannen van president Donald Trump om transgenders te weren uit het leger.

Onder de vorige president Barack Obama werd het beleid voor transgenders in het leger juist versoepeld. In 2016 werd het verbod ingetrokken voor transgenders in het leger om voor hun gevoelens uit te komen. Zij konden daar eerder nog voor worden ontslagen. Het beleid nu weer omgooien, zou verstorend werken, aldus de generaals en admiraals. Bovendien zou het ervoor zorgen dat talentvol personeel niet voor een carrière in het leger kiest of zou het ze dwingen met een leugen te leven.

„Patriottistische transgenders die ons land willen dienen, moeten niet worden ontmoedigd of worden weggestuurd of hun identiteit moeten verbergen," aldus de gepensioneerden in een brief. Het Amerikaanse leger telt ongeveer 550.000 militairen, onder wie naar schatting 15.500 transgenders.

Wat er vandaag staat te gebeuren

Ajax wil zich plaatsen voor play-off Chapions League

Ajax wil zich woensdagavond in een uitverkochte ArenA plaatsen voor de play-offs van de Champions League. Dat moet gebeuren tijdens een wedstrijd tegen OGC Nice die veel supporters zullen aangrijpen om een eerbetoon te brengen aan Abdelhak Nouri, het talent met blijvende hersenschade.

Ajax begint met een redelijke uitgangspositie (1-1) aan de return tegen de nummer drie van het vorige seizoen in Frankrijk. Daarbij is Mario Balotelli, de maker van de openingstreffer van het eerste duel, geblesseerd. Het lijkt er op dat trainer Marcel Keizer voor de formatie kiest die vorige week de basis legde voor het gelijkspel. Dat zou betekenen dat Justin Kluivert opnieuw de voorkeur krijgt boven David Neres.

Bestuurder met lantaarnpalen op dak opgepakt

Een curieus voorval dinsdag in Lelystad. Daar heeft de politie een auto aan de kant gezet met twee lantaarnpalen op het dak. Ze zijn vermoedelijk gestolen in Almere, meldt de politie op Facebook. De bestuurder van het voertuig weigerde mee te werken aan een blaastest en is aangehouden.

De politie kreeg een melding over de auto met de ongebruikelijke lading. Agenten onderschepten het voertuig daarop op de Oostvaardersdijk. Op een door de politie gedeelde foto is te zien dat de palen vele malen langer waren dan de auto waarop ze vastgebonden waren.

Het is nog onduidelijk waarom de man rondreed met lantaarnpalen. Agenten roken een alcohollucht toen ze de automobilist aanspraken. „Hij weigerde echter medewerking aan een blaastest, waarop hij is aangehouden.'' De man bleek meer op zijn kerfstok te hebben: zo was zijn rijbewijs eind vorig jaar al ongeldig verklaard en was de auto niet verzekerd. Ook was de APK al een aantal maanden verlopen.

Het weer

Geen zonnig dagje vandaag: het is half tot zwaar bewolkt. Woon je in het oosten of zuidoosten van ons land? Dan kun je vanochtend een buitje verwachten. Op de meeste plaatsen blijft het verder droog.

De bewolking neemt in de loop van de middag wel toe en de regen trekt door naar het zuidwesten en zuiden. Vanavond breiden de druppels zich over het hele land uit.

De middagtemperaturen lopen uiteen van 20°C langs de noordwestkust tot 25°C in het zuidoosten. De wind is zuid tot zuidwest en matig van kracht, langs de kust 's avonds vrij krachtig.