Dit moet je weten op dinsdagochtend 22 augustus

Wat moet je weten op dinsochtend 22 augustus? Metro zet het voor je op een rij.

Wat er vannacht gebeurde

Grote brand bij Esso in de Botlek is geblust

De grote brand bij een raffinaderij in het Rotterdamse Botlek is geblust. Dikke rookwolken waren in de wijde omgeving te zien. Bewoners kregen een NL Alert en het ontruimingsalarm van Esso is afgegaan.

De brand ontstond rond tien uur in de avond in het fornuis van een van de fabrieken, waar lichte benzinecomponenten worden verwerkt. Volgens ExxonMobil zijn er geen gewonden gevallen.

Volgens de veiligheidsregio was de brandweer rond 23.15 uur nog druk bezig met blussen van de laatste kleine brandhaarden. Rond middernacht gaf de brandweer het sein brand meester en was de brand ook daadwerkelijk uit.

België maakt Nederlandse hockeymannen in

De Nederlandse hockeymannen zijn er maandag niet in geslaagd revanche te nemen op België voor de nederlaag in de halve finale van de Olympische Spelen van 2016. In het geheel niet zelfs. Op de Europese titelstrijd nota bene in eigen land kregen de mannen van bondscoach Max Caldas een ongekend pak slaag van de 'angstgegner'.

België won de groepswedstrijd in het Wagenerstadion met maar liefst 0-5 en is zeker van de halve finale. De enige troost voor Oranje is dat het nog vrij simpel de laatste vier kan bereiken, door de resterende groepswedstrijd tegen Oostenrijk te winnen.

Wat er vandaag staat te gebeuren

Trump stuurt weer Amerikaanse fronttroepen naar Afghanistan

Als het aan president Donald Trump ligt, gaan er extra militairen naar Afghanistan. Dat laat hij maandag in een toespraak op televisie weten. Hij hoopt met zijn nieuwe aanpak te voorkomen dat het land een vrijplaats wordt voor Islamitische terroristen.

Tijdens zijn verkiezingscampagne liet hij nog herhaaldelijk weten dat de oorlog in Afghanistan te veel geld en levens kosten. Trump liet niet los hoeveel extra militairen het betreft, maar volgens Defensieminister James Mattis gaat het om 4000 extra militairen bovenop de al 8400 in Afghanistan gestationeerde troepen.

De Verenigde Staten zijn al sinds oktober 2001 actief in Afghanistan, het is daarmee het langst lopende militaire conflict waar het land bij betrokken is.

Akkoord salarissen docenten komt in zicht

Basisschoolleraren krijgen volgend jaar toch een hoger salaris. De VVD is volgens het AD toch bereid om een deal te sluiten met de formatiepartijen. De krant schrijft dat een kabinetscrisis daarmee is afgewend.

Bronnen zeggen dat er wordt gewerkt aan een uitruil. In ruil voor extra geld voor leraren, moet er ook extra geld komen voor veiligheid. Dat laatste is een wens van VVD, CDA en ChristenUnie.

Welke eis de PvdA maandag op tafel heeft gelegd, is niet bekend. De sociaaldemocraten willen niet zeggen hoeveel extra geld het wil uittrekken voor de leraren. Duidelijk is dat het niet om de 20 procent verhoging gaat die de juffen en meesters zelf willen, om hun salaris gelijk te trekken met docenten op middelbare scholen. In haar verkiezingsprogramma trekt de PvdA 3,25 procent extra uit. Dat kost structureel 400 miljoen euro.

Wat er verder in het nieuws is

Man komt om het leven op festivalterrein Lowlands

Op het Lowlandsterrein in Biddinghuizen is een dode man aangetroffen. Een medewerker van een leverancier werd achter de schermen levenloos aangetroffen. Dat gebeurde op een plek waar festivalbezoekers niet kunnen komen.

Reanimatie mocht niet meer baten, meldt Omroep Flevoland. De politie gaat niet uit van een misdrijf, maar doet nog wel onderzoek. Er wordt vermoed dat de man onwel is geworden.

De organisatie van Lowlands spreekt haar verdriet uit over het gebeurde en leeft mee met de nabestaanden.

Doden door aardbeving in Italië

Het Italiaanse vakantie-eiland Ischia is maandagavond opgeschrikt door een aardbeving. De schok op het eiland voor de kust van Napels had een kracht van 4,3, meldde het aardbevingsinstituut INGV. Er zijn zeker twee doden gevallen, nog eens zeven mensen zijn bedolven onder het puin. Er zijn twintig gewonden gevallen.

Toeristen en inwoners renden in paniek de straat op, meldden Italiaanse media. Volgens de brandweer zijn verschillende gebouwen ingestort of beschadigd geraakt.

Het eiland is in de zomer populair bij vakantiegangers. Zo viert bondskanselier Angela Merkel regelmatig daar haar vakantie.

Het weer

Vandaag blijft het op de meeste plekken droog, met hier en daar enkele wolkenvelden. De zon laat zich in de loop van de middag steeds vaker zien en de maximumtemperatuur loopt uiteen van 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden.