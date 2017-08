Crisis afgewend: substantieel bedrag naar leraren

De kabinetscrisis die dreigde is afgewend. VVD en PvdA hebben een oplossing gevonden voor het conflict over de lerarensalarissen op basisschool. Zoals het er nu naar uitziet heeft vooral de Partij van de Arbeid water bij de wijn gedaan in de onderhandelingen.

Substantieel bedrag

Vicepremier Lodewijk Asscher erkende na afloop van een vergadering tussen zijn PvdA en de formerende partijen, er genoegen wordt genomen met de toezegging van een 'substantieel' bedrag dat in de verhoging van de lerarensalarissen zal worden gestoken. Maar de hoogte hiervan is (publiekelijk) onbekend.

„We hebben tijd geboden om met dat bedrag te komen", licht Asscher toe. „Iedereen begrijpt dat je met een fooi mijn vertrouwen beschaamt." De verwachting is dat de hoogte van het bedrag snel onthuld zal worden. „Het doel staat voorop."

Rutte is eveneens tevreden met de uitslag van de onderhandelingen. „Dat is inmiddels ook de wens van de formerende partijen", vertelt de premier. Maar er is nog geen garantie, zo benadrukt hij ook. Rutte noemt het zelf „inspanningsbelofte van mijn kant."

Gedreigd

Door deze mondelingen overeenkomst is van de kabinetscrisis vooralsnog geen sprake. De PvdA had namelijk gedreigd met het verlaten van het demissionaire kabinet als er in 2018 geen geld gereserveerd voor de verhoging van salarissen voor basisschoolleraren. Vorige week leek er een deal te zijn, maar CDA, D66 en ChristenUnie wilden niet een dergelijke toezegging doen voordat de begroting duidelijker was.