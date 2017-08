Buitenlandse toeristen goed voor 21 miljard

De toerismesector zit flink in de lift. De toeristische bestedingen stegen in 2016 met bijna 4 procent en lagen 27 (!) procent hoger dan in 2010. De toerismekassa’s rammelden er op los: er kwam 75,7 miljard euro binnen.

De opbeurende cijfers blijken uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Nederlandse laatjes

Van de genoemde 75 miljard brachten buitenlandse toeristen vorig jaar 21 miljard in de Nederlandse laatjes. Dat was 1,3 miljard euro meer dan in 2015 (bijna 7 procent). Het aantal overnachtingen van buitenlandse toeristen in hotels en andere slaapgelegenheden was ruim 6 procent hoger dan een jaar eerder.

Ook Nederlanders hebben als toeristen in eigen land meer geld uitgegeven aan vakanties, uitjes en overige recreatie zoals sporten en funshoppen. We besteedden met z’n allen 45 miljard in 2016 en dat was 1,5 miljard (ruim 3 procent) meer dan het jaar ervoor.

641.000 banen

Het aantal banen en baantjes in de toerismesector steeg vorig jaar met 2,1 procent naar 641.000. Het percentage staat gelijk aan ruim 13.000 banen. Alle (deeltijd)banen bij elkaar werden in 2016 uitgevoerd door 542.000 mensen. Ongeveer driekwart van het werk in de sector bestaat uit banen in karakteristieke branches als de horeca, luchtvaart, reisorganisaties en –bemiddeling en kunst en cultuur. Het resterende kwart zijn banen in onder meer de detailhandel, het openbaar vervoer en de taxibranche.

Het meest profiteerde de horeca, want het werk in cafés, restaurants, strandpaviljoenen etcetera steeg vorig jaar met ruim 4 procent.