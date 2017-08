Brabander opgepakt na terreurdreiging Rotterdam

In Brabant is woensdagnacht een 22-jarige man aangehouden, omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de terreurdreiging van woensdagavond in Rotterdam. De man werd in zijn huis ergens in Brabant aangehouden, melden diverse media.

Woensdagavond werd een concert van de Amerikaanse band Allah-Las afgelast in de Maassilo in Rotterdam, nadat de Nederlandse politie vanuit Spanje werd getipt. De omgeving werd afgezet, de Maassilo werd ontruimd en de band werd met kogelwerende vesten naar een veilige locatie gebracht.

Medewerkers van de Dienst Speciale Interventies (DSI) zijn het huis rond twee uur binnengevallen. De 22-jarige bewoner is opgepakt en wordt verhoord. Ook is zijn woning uitgebreid doorzocht.

Monteur

De man die woensdagavond werd aangehouden omdat hij met gasflessen in een bus rondreed in de omgeving, blijkt een monteur die de gasflessen nodig had voor zijn werk. Hij werd verhoord omdat de terroristen die een aanslag pleegden op de Ramblas vorige week, ook van plan waren gasflessen in te zetten.

