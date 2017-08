Bezoeker Walibi negeert wachtrij en springt in boot

In gedachten hebben we het allemaal wel eens gedaan in een pretpark: de lange wachtrij negeren en gewoon instappen. Een bezoeker van Walibi bracht het deze week in de praktijk door langs het parcours van de wildwaterbaan El Rio Grande in een van de bootjes te springen.

De jongen liet zijn stunt vastleggen op video en op Snapchat plaatsen, waarna de website looopings.nl de beelden verder verspreidde. De actie verliep zonder gevaar, want hij kon zonder problemen aan boord stappen en degenen die al in het ronde bootje zaten bleven rustig zitten.

Walibi laat aan de website voor pretparkliefhebbers weten dat het niet blij is met de daad. „Wat de jongen heeft gedaan, keuren wij ten strengste af. Deze actie kan leiden tot gevaarlijke situaties, zowel voor hemzelf als voor andere gasten. Het gaat in tegen alle veiligheidsregels in en rondom deze attractie.”

Lava

Eerder dit jaar kwam El Rio Grande ook al in het nieuws, omdat een jongen juist uit de boot sprong in het kader van ‘de vloer is lava’.

Het attractiepark in Bidinghuizen komt dit jaar sowieso regelmatig op een ongewenste manier in het nieuws. In januari reageerde Walibi furieus op een bezoek van de Meiden van Holland. Pornoproducente Kim Holland liet een video opnemen waarin te zien was hoe een stelletje in verschillende attracties seks had.

Er ontstond veel ophef, waarna Holland het filmpje van haar site liet verwijderen. „Deze content was te heftig. Het was prikkelende waaghalzerij die een stap te ver ging, omdat er mogelijk ook kinderen in het pretpark waren toen het filmpje werd gemaakt”, zei ze destijds.