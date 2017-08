Apenheul is bijzondere soort rijker: de baardsaki

Een ferme baard, een bolletje op het hoofd en een lange, dikke staart. Met het extravagante uiterlijk is de nieuwe apensoort van Apenheul, de baardsaki, niet te missen. Maar wat de komst van de apen nog specialer maakt, is dat er maar drie andere dierentuinen in Europa zijn waar je de dieren kunt bewonderen.

De baardsaki's zijn de nieuwste toevoeging aan de 37 andere apensoorten in Apenheul. Een zeldzame aanwinst, want baardsaki’s zijn wereldwijd namelijk in slechts een handjevol dierentuinen te zien. „Er was veel media-aandacht voor de panda’s in Rhenen, maar deze dieren zijn nog zeldzamer dan reuzenpanda's”, vertelt gedragsbioloog Thomas Bionda. In het wild leeft de soort in de regenwouden van Suriname, Guyana en Noord-Brazilië.

Satanaap

„Het is de bedoeling dat de baardsaki’s in de toekomst het eiland met de wolapen gaan delen”, vertelt Warner Jens, hoofd dierverzorging. Hoewel de soort ook wel ‘satanaap’ wordt genoemd, worden er geen problemen tussen de soorten verwacht. Het zijn, volgens Bionda, net als de meeste andere apen sociale dieren.

Hoe zij dit uitdrukken is wel kenmerkend voor de baardsaki. „Ze leven dan wel in een groep, maar er is niet veel sociaal contact. Ze tolereren elkaar en vlooien en spelen ook wel af en toe, maar niet in dezelfde mate als bij de meeste andere soorten”, vertelt Bionda. Hoe ze wel tonen sociaal te zijn? Door naast elkaar te gaan zitten.

Druktemaker

De twee mannetjes zijn afkomstig uit dierentuinen in Belfast en Colchester. Langzamerhand raken ze gewend aan hun nieuwe verblijf, al verschilt dat wel per aap. Een van de mannetjes, Daylami, loopt al regelmatig buiten op het eiland, de ander (Kato) heeft nog last van pleinvrees, laat de Apenheul weten. „Daylami is over het algemeen meer ondernemend dan Kato. Verder is hij iets rustiger dan Kato; laatstgenoemde kan af en toe een druktemaker zijn.”