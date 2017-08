Aldi doet plastic tassen in de ban

Aldi gooit de eenmalige boodschappentassen in de prullenbak. Daarmee is het de eerste grote supermarkt in Nederland die klanten niet meer de mogelijkheid geeft een eenmalige draagtas aan te schaffen. Dat heeft de supermarkt aangekondigd in een persbericht.

Bescherming van het milieu

Winkels mogen al enige tijd geen gratis plastic tassen meer meegeven. Wanneer klanten toch gebruik willen maken van een plastic tas, moeten ze daarvoor betalen. De richtprijs is 0,25 eurocent, maar winkeliers mogen de prijs in principe zelf bepalen.

Aldi heeft er nu dus als eerste voor gekozen ook de betaalde plastic tasjes in de ban te doen. De belangrijkste reden voor de winkel is bescherming van het milieu. Naast de plastic tasjes zullen ook de papieren tasjes verdwijnen.

Volgens de supermarkt is het alternatief van de papieren tasjes niet duurzaam genoeg, omdat het veel water en energie kost om deze te produceren. Zowel de plastic als de papieren tasjes zullen daarom in 2018 gefaseerd uit het assortiment worden gehaald.

Prijzen omhoog

Tot die tijd zal de supermarkt de prijzen van deze eenmalige tassen omhooggooien. Het hoopt daarmee klanten te stimuleren al eerder gebruik te maken van herbruikbare boodschappentassen. Vanaf 2018 zal Aldi een nieuwe, herbruikbare boodschappentas verkopen. Wat deze precies zal kosten, is niet bekend. Volgens Aldi wordt de tas voor een ‘scherpe prijs’ in de markt gezet.

De Aldi wil dat de eenmalige tasjes eind 2018 volledig uit het assortiment zijn verdwenen.