95% van Nederland heeft een bucketlist

Of het nu gaat om een bijzondere reis of parachutesprong, dromen waarmaken blijkt voor velen een uitdaging. Gebrek aan geld is de meest genoemde reden. Opvallend is dat velen er daarom voor kiezen hun bucketlist voor zichzelf te houden. We zijn bang het nooit waar te maken. VakantieVeilingen vindt het de hoogste tijd voor actie en veilt 2 weken lang de coolste bucketlist-items. En het mooie is, jij bepaalt zelf de prijs.

Je baan opzeggen en op reis gaan, 20% droomt ervan

Wat is de ultieme bucketlist? VakantieVeilingen heeft onder ruim 3000 Nederlanders en Belgen onderzoek gedaan naar hun verlanglijst. Wat blijkt? Reizen staat bovenaan. Daarom veilt de veilingsite aankomende weken bijzondere reizen. Van een stedentrip naar Ibiza tot een camperreis door Canada. Maar ook een adrenalinekick willen we graag ervaren. Daarom kun je ook bieden op spannende veilingen zoals parachutespringen en dineren in de lucht.

Ruim 95% heeft een droom of wens die ze ooit willen waarmaken. 20% daarvan zegt het liefst hun baan op om een wereldreis te maken. En wanneer we dat met een BN-er mogen doen, staan Marco Borsato en Chantal Janzen bovenaan.

De top 5 reizen op de bucketlist:

Een tropisch eiland bezoeken

Het Noorderlicht in IJsland zien

Naar New York gaan

Op safari gaan in Afrika

Een camperreis maken door Canada

Andere populaire ervaringen:

Een helikoptervlucht

Een fotografiecursus

Parachutespringen

Rijden in een droomauto

Eten in een sterrenrestaurant

Streep het van je bucketlist