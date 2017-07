Marcouch is een van Wilders' favoriete doelwitten

Geert Wilders gaat protesteren tegen de aanstaande benoeming van PvdA'er Ahmed Marcouch als nieuwe burgemeester van Arnhem. Hij noemt de keuze voor Marcouch 'verschrikkelijk', ken kondigt aan dat hij woensdag voor het gemeentehuis in Arnhem gaat protesteren.

Wilders en Marcouch hebben een verleden vol aanvaringen. Metro zet ze op een rij.

Partij van de Allochtonen

Nog voordat Marcouch in de Tweede Kamer zit, haalt Geert Wilders al eens uit naar de PvdA'er. In 2010 zit Marcouch nog in de gemeenteraad van Amsterdam, maar hij krijgt een vrij hoge plaats op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van de PvdA: nummer 15.

Volgens Wilders is dat 'het definitieve bewijs' dat de PvdA 'de Partij voor de Allochtonen' is.

Marcouch fan van haatprediker?

Ook in de Tweede Kamer pakt Wilders Marcouch stevig aan. Hij valt hem bijvoorbeeld aan omdat hij achter de omstreden islamitische prediker Yusuf al-Qaradawi staat. Hij vindt onder meer dat homoseksuelen zweepslagen zouden moeten krijgen. Marcouch probeerde subsidie aan te vragen om Al-Qaradawi naar Nederland te laten komen. „Is dat nu de gematigde moslim waar wij het voorbeeld aan moeten nemen? Dit is extremisme”, aldus Wilders.

Marcouch stelt overigens dat het verhaal over de subsidie niet klopt.

Wilders antisemiet?

Marcouch is niet bang om zo nu en dan ook flink van leer te trekken tegen Geert Wilders. In een discussie op Twitter over de omstreden rapper Appa, haalt hij plotseling Wilders aan. Hij post een foto van Wilders waar hij onder meer met Marine Le Pen op staat, en stelt: „Dit zijn de echte antisemieten.”

Later stelt Marcouch dat hij daarmee niet Wilders bedoelde, maar Le Pen.

'PVV'ers niet bij de politie'

Afgelopen jaar stelde Marcouch nog dat hij liever geen PVV-aanhangers bij de politie ziet. „De politie hanteert een aantal waarden over hoe je met mensen omgaat. Als je de overtuiging van de PVV aanhangt, vind ik dat je bij de politie niks te zoeken hebt”, aldus Marcouch in Pauw.

Wilders reageerde op Twitter door te stellen dat Marcouch zelf niks in Nederland te zoeken heeft.