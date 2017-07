We willen de ‘dab’ als emoji op Twitter

Lees ook: Deze emoji gebruiken we massaal verkeerd

De dab staat op plek nummer 1 in Twitters top 3 van meest gewilde, nog niet-bestaande emoji. Op nummer 2 staat een zoutvaatje en de derde plek is voor de bezem.

De emoji-feitjes vliegen je maandag om de oren: het is namelijk World Emoji Day. Bij Twitter zochten ze uit welke emoji we nog missen. Het resultaat: de dab.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!