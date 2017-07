Voetbalveldje omgedoopt tot A. Nouri Plein

Als eerbetoon aan Appie Nouri is ‘zijn’ pleintje in de Amsterdamse wijk Geuzenveld nu officieel omgedoopt tot het A. Nouri Plein.

Het plein, waar de jonge Ajacied vroeger zijn voetbalkunsten vertoonde, werd al door veel buurtbewoners zo genoemd. Nu hangt er een straatnaambordje naast het bordje met de foto van Nigel de Jong, wiens pleinthe het ook is.

Steunbetuigingen

Het A. Nouri Plein is een van de plekken waar mensen steun hun betuigen aan de getroffen voetballer en zijn familie. Zo is er ook bij het AMC in Amsterdam, het ziekenhuis waar naar Nouri sinds vorige week ligt, een ruimte ingericht waar mensen bloemen kunnen neerleggen.

In Amsterdam Noord maakte straatkunstenaar Ives One een kunstwerk ter ere van Nouri. Hij schilderde zijn portret en schreef daar Nouri’s rugnummer 34 en de leus ‘stay strong Appie’ bij.

Abdelhak Nouri zakte op zaterdag 8 juli in elkaar tijdens een oefenwedstrijd die hij met Ajax tegen Werder Bremen speelde in het Oostenrijkse Hippach. Hartritmestoornissen waren de oorzaak hiervan. De artsen lieten weten dat zijn hart normaal functioneerde.

Later die week werd bekend dat Nouri’s hersenen ernstige schade hadden opgelopen. De kans op herstel is volgens artsen nihil.