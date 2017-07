Vierdaagse Nijmegen: 35 graden en onweer

De tienduizenden deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse staat een bloedhete editie te wachten. Juist als zij de veters strikken voor afstanden tot 50 kilometer per dag, begint een korte maar hete zomerperiode.

Op dag één, morgen, stijgt het kwik volgens Weeronline tot 28 graden, maar vooral woensdag wordt een slijtageslag voor de wandelaars. Buiten de stad wordt het 33 graden, in Nijmegen zelf 35. ‘Genoeg drinken’ en ‘insmeren’ zullen daarom twee vaak uitgesproken tips van de Vierdaagse-organisatie zijn. Vroege starters zijn op dinsdag en woensdag qua temperatuur in het voordeel.

Twee dagen buien

De hitte wordt woensdagmiddag verdreven, zo is de verwachting, door iets heel anders: onweer. Ook op de twee slotdagen donderdag en vrijdag moeten de bijna 50.000 wandelaars rekening houden met buien.

De organisatie is omgaan met hitte inmiddels gewend. Ook vorig jaar, tijdens de honderdste editie, was het warm. Sinds 2006, toen het evenement door de warmte rampzalig verliep, telt veiligheid in de Vierdaagse van Nijmegen meer dan ooit. In dat jaar moesten vijf wandelaars op de eerste (hete) dag worden gereanimeerd. Twee van hen overleefden het niet. Nog eens 25 andere lopers belandden in het ziekenhuis en 250 tot 300 mensen raakten onwel. De organisatie besloot toen tot een afgelasting.

Hopelijk worden de toeschouwers door de hitte niet belemmerd tijdens de fameuze Vierdaagsefeesten: