Verschrikkelijk: inbreker verdrinkt puppy's in emmer

Vier puppy's zijn om het leven gebracht tijdens een woninginbraak. De politie trof de dieren na een melding aan in een emmer vol water.

In de nacht van zaterdag op zondag hoorde de meldster geluiden op de benedenverdieping van haar huis. Ze belde daarop 112 en maakte melding van woninginbraak. De politie kwam poolshoogte nemen en ontdekte al snel een achterdeur met een kapot gesneden hor. De bewoonster zag toen dat van de zes pups, er vier ontbraken.

De agenten liepen de tuin in en zagen een emmer afgedekt met een doek. In de emmer hing een tuinslang waar water uitkwam. „Toen de agenten de inmiddels doorweekte doek weghaalde kwamen ze tot de schokkende ontdekking dat er 4 pups van 3 weken oud waren verdronken in de emmer. Helaas konden de agenten voor de pups niets meer doen", vertelt de Politie Oss op Facebook.

Geschrokken reacties

Het bericht van de politie heeft inmiddels honderden, geschokte reacties opgeleverd. „Ik heb hier geen woorden voor,hoe kunnen mensen zulke onschuldige puppy's zo ombrengen", stelt Trudie. „De mensheid wordt steeds idioter. En ik zeg het nu voortaan hardop: Sommige mensen hadden nooit geboren mogen worden", vindt Wilma.

Maar het verhaal wordt ook herhaaldelijk in twijfel getrokken: „Waarom zou een inbreker, die dan dus een hekel aan honden heeft al die moeite doen om die beestjes te verzuipen in een emmer", vraagt Helen zich af.

De politie is op dit moment op zoek naar getuigen om zo de dader op te sporen van deze laffe daad. Weet jij meer? Bel dan naar het nummer 0900-8844 onder vermelding van registratienummer: 201714273 #RSCOOB