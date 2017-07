Vacature: acteur in grootste spookhuis Benelux

Op zoek naar een baantje als freak, horrorclown, of dood beest? Dan heeft spookhuis Halloween Nightmares The Wall in Utrecht een vacature waar je blij van wordt: die van acteur.

Je hebt vast wel gehoord van Halloween Nightmares in The Wall, het grootste spookhuis van de Benelux dat komend najaar zijn deuren opent in Leidsche Rijn. Maar al die ruimte moet natuurlijk wel gevuld worden. Het thema van Halloween Nightmares is ‘circus en kermis’. Op een route die een paar kilometer lang is, lopen bezoekers door 25 kamers waarbij ze allerlei acteurs tegenkomen.

Droombaan

Er is plek voor 50 creeps in Halloween Nightmares, staat vermeld in de vacature. Voorwaarden: tussen de 16 en 100 jaar oud zijn, in de buurt van Utrecht wonen of bereid zijn een stuk te rijden en natuurlijk: in het bezit zijn van ‘enge talenten’.

Dus als je wel houdt van een flinke portie horror en graag mensen aan het schrikken maakt, heeft The Wall een droombaan voor je.

Een nadeel: de baan bij Halloween Nightmares is op vrijwillige basis, tenzij je bereid bent om voor langere tijd als engerd rond te lopen. Het spookhuis staat er in de maanden oktober, november en december. Op 15 september vindt de castingdag plaats in Bunnik.