Universiteit Groningen int collegegeld via betaalapp

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaat met haar tijd mee: studenten waarbij een betalingsachterstand van het collegegeld dreigt, kunnen voortaan een Tikkie verwachten via WhatsApp. Met dit systeem van ABN Amro kunnen zij direct via hun smartphone het openstaande bedrag betalen.

Weigeren wanbetalers

Het collegegeld - dat voor volgend collegejaar wettelijk is vastgesteld op 2.006 euro - kan in termijnen betaald worden, een optie waar studenten vaak gretig gebruik van maken. Zo ook in Groningen, waar de verschillende termijnen vaak automatisch geïncasseerd worden. Maar als studenten te weinig geld op hun rekening hebben, lukt het niet om het geld af te schrijven.

Dat heeft grote gevolgen voor beide partijen: de RUG krijgt het geld niet binnen en de student loopt een betalingsachterstand op. Studenten kunnen hier veel last van ondervinden, omdat de Groningse universiteit wanbetalers de toegang tot college en tentamens weigert. Ook kunnen zij niet meer op de online studentensystemen inloggen, omdat de universiteit hun account blokkeert.

Doorsturen naar ouders

Om wanbetaling te voorkomen, stuurde de RUG eerder al aanmaningen per e-mail. Vanaf volgend collegejaar komt daar een app met een Tikkie-verzoek bij. Het systeem, dat ontwikkeld is door ABN Amro, wordt veel gebruikt om onderlinge rekeningen na bijvoorbeeld een avondje in de kroeg met een groep te vereffenen. Degene die het bedrag heeft voorgeschoten, stuurt de rest een ‘Tikkie’: zij kunnen het bedrag dan meteen via online bankieren overmaken.

De verwachting van zowel ABN Amro als de universiteit is dat studenten sneller zullen reageren op een Tikkie door de rekening meteen te betalen of door te sturen naar hun ouders, zo schrijft de bank op haar website.