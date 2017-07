Trap er niet in: winactie gratis ov-jaarkaart is nep

Pas op als je een mail ontvangt waarin je wordt voorgespiegeld kans te maken op een jaar lang een gratis ov-jaarkaart. Het gaat om een niet-bestaande winactie en bij deelname kun je rekenen op een spamregen aan berichten van een bedrijf dat is gevestigd in Bulgarije.

Jacht op persoonlijke gegevens

Op de website van Opgelicht?! wordt gewaarschuwd voor deze oplichterspraktijken. Eerder dit jaar ging eenzelfde mail ook al eens rond.

Op het eerste gezicht lijkt het bericht afkomstig van de klantenservice van de ov-chipkaart, maar in werkelijkheid is het verstuurd door een bedrijf dat jacht maakt op persoonlijke gegevens.

Compensatie

In de mail staat dat deze maand een groot aantal gratis ov-jaarkaarten wordt verloot, omdat er nog voor 5 miljoen euro op verlopen ov-kaarten staat. De verloting is een vorm van compensatie. Door op een link te klikken en je gegevens in te vullen zou je de kaart kunnen claimen.

Onderaan de mail staat in kleine lettertjes dat ’het genoemde merk niet de organisator of sponsor van deze actie’ is. „Dit wil zeggen dat de actie helemaal niets met ov-chipkaart te maken heeft”, laat Opgelicht?! weten op de website. „Als je doorklikt en de algemene voorwaarden goed bekijkt, wordt duidelijk dat het gaat om een promotioneel kansspel, georganiseerd door een bedrijf dat is gevestigd in Bulgarije.”

Wie meedoet kan rekenen op een grote hoeveelheid spam en ongewenste telefoontjes.