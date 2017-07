'Transgenders zijn van harte welkom in ons leger'

Het nieuws dat Trump transgender personen wil weren uit het Amerikaanse leger, heeft er flink ingehakt bij de Stichting Homoseksualiteit & Krijgsmacht (SHK). Dat vertelt vice-voorzitter en kolonel Sandra Keijer. „We leven mee met de andere kant van de oceaan en houden ons hart vast voor wat er gaat gebeuren."

‘Onze’ SHK was in 1987 wereldwijd de eerste organisatie die zich inzette tegen discriminatie van LHBT'ers (lesbienne, homoseksueel, biseksueel of transgender) in het leger. „Aan LHBT kun je overigens nog meer letters toevoegen. Het gaat erom dat iédereen die bij defensie werkt, zijn of haar werk goed kan doen, waar ze zich ook schalen op de gender-ladder. In het Nederlandse leger maken we daar geen uitzonderingen in. Iedereen is welkom”, vertelt Keijer. „En dat gaat verder dan acceptatie. Het gaat vooral om een veilige werkomgeving en dat iedereen zichzelf kan zijn.”

Nederland doet het goed

De acceptatie van LHBT'ers in het Amerikaanse leger is nu al niet bepaald om over naar huis te schrijven. Dat werd al duidelijk in het onderzoek van The Hague Centre for Strategic Studies in 2014. In dat onderzoek werd getoetst of LHBT'ers zich überhaupt kunnen inschrijven voor het leger en in hoeverre zij daar worden geaccepteerd, maar er werd bijvoorbeeld ook gekeken naar eventuele erkenning van het homohuwelijk en of er in het land de kans is om officieel van geslacht te kunnen veranderen. Nieuw-Zeeland werd eerste en Amerika eindigde op nummer 40 van de 100, terwijl Nederland samen met Engeland een tweede plek deelde.

Nederland was dan ook het eerste land dat in 1974 homo’s toeliet in het leger. „We hebben heel veel bereikt en daar zijn we trots op. Zo varen we al een flink aantal jaren met onze eigen boot op de Gay Pride. Dat is ontzettend fijn, maar natuurlijk streven we er uiteindelijk naar dat onze stichting niet meer nodig is en we onszelf kunnen opheffen”, vertelt Sandra Keijer. „Want laten we eerlijk zijn, in ons leger is ook nog niet alles koek en ei. Aandacht voor diversiteit is nog heel hard nodig.”

Trump’s besluit

Wat er gaat gebeuren met de naar schatting 2000 tot 11.000 transgender personen in het Amerikaanse leger, is onzeker. De president zal hoogstwaarschijnlijk voor de rechter worden gesleept door verschillende instanties, waaronder OutServe-SLDN: een Amerikaanse organisatie die LHTB'ers vertegenwoordigt in het leger. Keijer vertelt dat het lastig is om in te schatten wat de Amerikaanse transgenders kunnen verwachten. „Het is koffiedik kijken, maar we helpen hen graag door advies te geven. Dat hebben we een aantal jaar geleden ook gedaan met een grootschalig onderzoek naar het toenmalige don’t ask, don’t tell-beleid in het Amerikaanse leger.” Het niet vragen, niet vertellen was van 1993 tot 2010 van kracht en hield in dat lesbische, homoseksuele en biseksuele soldaten wel dienst mochten nemen, zolang ze hun geaardheid verborgen hielden.

Hoeveel transgender personen dienen in het Nederlandse leger, is niet bekend. „Dat weten we niet en dat willen we ook niet weten”, legt Keijer uit. „Je wil dat niet bijhouden. Maar het kan in de werkomgeving wel opvallen wanneer iemand in transitie is. En dat is soms lastig te begrijpen: daar adviseren we commandanten dan ook over.”