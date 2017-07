Taxfree shoppen het goedkoopst? Echt niet!

Wil je voor je vakantie nog even op Schiphol winkelen omdat daar de producten het goedkoopst zijn? Dan kom je wellicht bedrogen uit.

De Reclame Code Commissie heeft Schiphol op de vingers getikt over het vermeende prijsvoordeel van ‘taxfree shoppen’. Het vliegveld mag geen laagsteprijsgaranties geven, omdat webwinkels goedkoper zijn. Dat meldt De Telegraaf zaterdag.

Garantie

Schiphol beweert dat de winkels op de luchthaven 'gegarandeerd het goedkoopst van Nederland zijn'. Als je elders in het land een goedkoper product vindt, krijg je het verschil terugbetaald. Volgens de Reclame Code Commissie klopt dat niet.

De Consumentenbond diende een klacht in, omdat klanten bij webwinkels minder geld kwijt zijn. „We trokken al eerder aan de bel over misleiding van reizigers, die met lage prijzen verleid worden in het winkelparadijs achter de paspoortcontrole. In werkelijkheid zijn ze vaak veel duurder uit dan elders”, aldus Joyce Donat van de Consumentenbond tegen de krant.

De uitspraak van de Reclame Code Commissie moet nog openbaar worden gemaakt, aangezien de partijen de komende twee weken de mogelijkheid hebben om in beroep te gaan. Schiphol bestrijdt de aantijgingen.

Belastingvrij

Het is niet de eerste keer dat taxfree shoppen ter discussie staat. In 2015 meldde de Consumentenbond na eigen onderzoek dat het een illusie is dat je op Schiphol belastingvrij kan winkelen. Reizigers die binnen de EU reizen, betalen wel degelijk btw over producten die ze kopen bij See Buy Fly-winkels. Reizigers die de EU verlaten wordt geen btw in rekening gebracht, maar ze betalen toch dezelfde prijs als EU-reizigers.

Dat, terwijl belastingvrije verkoop sinds 1999 binnen het Schengengebied is afgeschaft. In dit jaar kwamen de interne grenzen tussen landen van de Europese Unie te vervallen. Dat betekende ook een einde aan het belastingvrij aanschaffen van producten.

Oneerlijk

Volgens de Consumentenbond zouden reizigers die buiten de EU vliegen, het meest worden getroffen. Zij mogen op Schiphol officieel belastingvrij winkelen. Toch betalen ze aan de kassa hetzelfde als reizigers die binnen de EU vliegen, met uitzondering van tabak en sommige alcoholproducten.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: „De term taxfree suggereert dat reizigers een belastingvoordeel hebben als ze buiten de EU reizen. Een koptelefoon waar 21 procent btw op zit, zou voor de reiziger naar bijvoorbeeld Brazilië 18 procent goedkoper moeten zijn dan iemand die naar Frankrijk vliegt. Dat dát niet het geval is, is verwarrend, en voelt oneerlijk: het btw-voordeel gaat hier niet naar de klant maar naar de winkelier.”

Eigen rekening

Volgens Schiphol kunnen reizigers buiten de EU nog steeds belastingvrij aankopen doen. Om te voorkomen dat reizigers afhankelijk van hun bestemming een andere prijs zouden moeten betalen, hebben de winkeliers op de luchthaven afgesproken de prijzen voor EU en niet-EU bestemmingen gelijk te trekken. Winkeliers zouden het verschil in btw voor eigen rekening nemen.

„De winkeliers en Schiphol hebben besloten de btw in dat geval zelf te betalen, om aantrekkelijk te blijven", aldus Benno Leeser, voorzitter van de winkeliersvereniging van Schiphol, tegen de Consumentenbond. Als een horloge "in het land" 100 euro kost, dan betalen consumenten op Schiphol dus maar 84 euro”.

Drank en tabak

Voor alcohol en tabak gelden er overigens andere taxfree regels. Alcoholische drank is sowieso niet meer goedkoper sinds het in de EU werd verboden om te stunten met drankprijzen. Voor alle reizigers geldt daarom hetzelfde belastingtarief.

Dit is dan weer niet het geval voor tabak. Sigaretten, shag en sigaren worden nog 'ouderwets' met twee verschillende prijzen verkocht. Reizigers buiten de EU ontvangen hierdoor direct hun belastingvoordeel.