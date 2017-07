Steeds meer valse claims bij reisverzekeringen

Plons. Je telefoon valt in het water. Dat wordt een dure grap, totdat iemand in de groep zegt: „Ajoh, dan dien je toch een claim in bij je reisverzekering, ga je niet binnenkort op reis?" Een veelgehoorde opmerking als iets kapot gaat. En uit cijfers blijkt dat mensen dit ook massaal doen. In de eerste helft van dit jaar werden er twee keer zoveel valse claims ingediend bij reisverzekeringen als vorig jaar.

Vooral bij jongeren tussen 25 en 35 is een trend waar te nemen, volgens het Verbond van Verzekeraars. Waar vroeger voornamelijk kleding, koffers en camera's werden opgegeven, gaat het nu veelal om dure telefoons en tablets. Ook uit de poll van Metro blijkt dat het bij de meeste mensen die weleens een claim hebben ingediend, om apparatuur zoals telefoons gaat.

Het is niet zeker of er daadwerkelijk meer oplichters zijn opgestaan of dat er dit jaar meer mensen betrapt zijn. „Verzekeraars worden in ieder geval steeds slimmer in het opsporen van fraudeurs", zegt een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars.

Zwarte lijst

Om de drempel voor oplichters zo hoog mogelijk te maken, krijgen betrapte fraudeurs een boete van 532 euro en worden ze geroyeerd. „ls je het bont hebt gemaakt, heb je echt een probleem. Je kan op een zwarte lijst terecht komen." Fraudeurs kunnen het dan lastig krijgen bij andere verzekeraars.