Speciaalbier met minder alcohol in opmars

De variatie in het bierlandschap wordt opgemerkt door de consument: we worden steeds avontuurlijker in onze bierkeuzes. Vooral de speciaalbieren met een lager alcoholpercentage zijn in opkomst, blijkt uit het Nationaal Bieronderzoek van Nederlandse Brouwers.

Het eeuwenoude pilsje blijft het populairste bier bij de Nederlanders. De groeiende keuze in bier zorgt er echter voor dat bijna de helft van de bierdrinkers (in vergelijking tot twee jaar geleden) vaker voor een ander type bier kiest. Vooral de speciaalbieren en de biermixen blijken geduchte concurrenten.

Speciaalbier wordt door maar liefst vier op de vijf bierdrinkers gedronken, vooral vanwege de smaak en voor de afwisseling. Tot de favoriete biertjes behoren witbier, blond bier en tripel.

Minder alcohol

De grootste verandering zit hem echter in het soort speciaalbieren. Volgens de onderzoekers zijn bieren met een lager alcoholpercentage ‘de nieuwe smaakmaker’. Een derde van de bierdrinkers kiest vaker voor speciaalbieren met een lager alcoholpercentage dan voorgaande jaren.

„De consument weet goed de weg naar het speciaalbier te vinden. Waar voorheen speciaalbier werd geassocieerd met zware bieren met veel alcohol, zie je nu dat consumenten steeds meer interesse hebben in speciaalbieren met een lager alcoholpercentage, zoals de session ale met rond de 4 procent alcohol”, aldus Cees-Jan Adema, directeur van de Nederlandse Brouwers.

Hoewel Nederlandse bierdrinkers graag variëren in zijn bierkeuze, kiezen ze nog steeds het liefst voor bier van Hollandse makelij. Meer dan de helft van de bierdrinkers prefereert dit boven buitenlands bier.

Bier wint aan terrein

Het huidige aanbod aan bieren zorgt er niet alleen voor dat mensen vaker voor een andere biersoort kiezen, maar ook dat ze minder andere (alcoholische) dranken nuttigen, zoals sterkedrank en wijn. Opvallend detail: dit geldt meer voor vrouwen dan mannen.