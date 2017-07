‘Snapking wordt al veel langer uitgekotst’

Er wordt met veel verontwaardiging gereageerd op het nieuws dat YouTuber Snapking talloze jongeren heeft opgelicht door hen naar een 0909-nummer te laten bellen. Maar hij wordt door een deel van de YouTube-community al veel langer bekritiseerd vanwege zijn video's.

„Hij wordt door heel veel mensen uitgekotst”, zegt de 17-jarige Dennis Baljet, die zelf ook een YouTube-kanaal heeft. „Hij heeft al heel lang een slecht imago. Zo maakte hij een video dat hij vreemdging met de moeder van een andere YouTuber en dat bleek later nep te zijn. Ook legde hij vast hoe hij in de trein mensen uitscheldt. Verschrikkelijk.”

Te ver?

Maar blijkbaar zijn er genoeg mensen die de producties van Snapking wél kunnen waarderen. Zijn best bekeken video (‘Naar bed met zus van beste vriend!’) leverde meer dan 2 miljoen views op. Wellicht dat de YouTuber nu een stapje te ver is gegaan door zijn volgers te misleiden met de boodschap dat ze hem konden bellen.

Maar de zesduizend fans die 0909-0400528 belden werden talloze minuten in de wacht gezet, zonder hem uiteindelijk aan de lijn te krijgen. Terwijl de teller gewoon doorliep, want het kostte 1 euro per minuut om het 0909-nummer te bellen. Vooral veel jongeren werden misleid. Het leverde Snapking een slordige 13.000 euro op.

Ook Baljet belde het nummer. „Ik wist dat het nep was, dus ik kocht een prepaidtelefoon met 20 euro aan beltegoed. Alleen het starttarief was al een euro en vervolgens kwam er 1 euro per minuut bij, terwijl dat nergens stond vermeld. Volgens mij is dat gewoon strafbaar. Na zeven minuten was ik er klaar mee en probeerde ik via Twitter zo veel mogelijk mensen te waarschuwen het nummer niet te bellen.”

Belachelijk

Snapking deed in maart van dit jaar de eerste oproep om hem te bellen. Pas deze week heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft het informatienummer uit de lucht gehaald. „Eerlijk gezegd vind ik het belachelijk dat het nu pas in het nieuws komt dat Snapking mensen heeft opgelicht”, zegt Baljet. „Er is een belangrijke rol voor de media weggelegd om dit soort figuren te ontmaskeren.”

Toch vreest de 17-jarige YouTuber dat de fans van Snapking niet massaal zullen afhaken. „Een 12-jarige wil gewoon video's van hem zien. Waarschijnlijk krijgen ze niet eens mee dat er ophef over dat telefoonnummer is ontstaan. Hopelijk kunnen hun ouders het wel goed in de gaten houden. Maar het belangrijkste is dat hij zwaar wordt gestraft. Misschien leert hij dit soort dingen af als hij een tijdje in de cel moet zitten.”