Schrik niet: vandaag testbericht NL-Alert

Wat moet je doen bij een terroristische aanslag, explosie of gifwolk? Vandaag ontvang je (als het goed is) rond 12.00 uur een NL-Alert controlebericht van de overheid. Via zo’n waarschuwingsbericht kunnen de autoriteiten mensen alarmeren en informeren bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties.

Een NL-Alert is een waarschuwingsbericht met informatie wat er tijdens een ramp aan de hand is en hoe je het beste kunt handelen. Moet je je ramen sluiten? Of moet je juist uit de buurt blijven van een bepaalde locatie? In het bericht kun je alle benodigde informatie vinden.

Sirenes

Het NL-Alert moet de sirenes die elke eerste maandag van de maand loeien uiteindelijk vervangen om mensen sneller te kunnen informeren bij noodsituaties. Vanaf 1 januari 2020 zullen de sirenes niet meer maandelijks te horen zijn.

Je kunt de boodschap herkennen door de beginnende woorden ‘NL-Alert’. Bijvoorbeeld: NL-Alert 03-07-2017 08:39 Grote brand in Hoofdstraat met asbest. Sluit ramen en deuren en blijf uit de rook.

Radiosignaal

Volgens de overheid is NL-Alert is anoniem. De berichten worden uitgezonden in het gebied waar de noodsituatie zich voordoet, vergelijkbaar met een radiosignaal. Je naam en telefoonnummer zijn hiervoor niet nodig en blijven dus onbekend, aldus de overheid.

NL-Alert werkt op basis van een zogeheten cell broadcast, een bepaalde techniek om tekstberichten uit te zenden naar mobiele telefoons via de zendmasten van alle providers. Het is vergelijkbaar met een radiosignaal. Het alarmeringssysteem werd in 2008 in het leven geroepen door voormalig minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken). In een brief aan de Tweede Kamer schreef ze dat ze in 2009 wilde starten met een geleidelijke invoering van het nieuwe systeem. Na regionale testen werd NL-Alert eind 2012 landelijk in gebruik genomen.

Help! Ik ontvang geen NL-Alert. Wat nu?

De halfjaarlijkse testmomenten zijn de afgelopen keren niet geheel vlekkeloos verlopen. Sommige gebruikers kregen vijf berichten, anderen geen één. Tijdens de Ajax-finale op 24 mei werd het NL-Alert bovendien gebruikt om mensen te waarschuwen om niet naar Amsterdam te komen omdat de binnenstad vol was.

Het waarschuwingsbericht is –in principe– standaard ingesteld op de meeste mobiele telefoons die in Nederland verkrijgbaar zijn. Toch is dat niet op alle telefoons het geval, zoals bij een iPhone. Daarom kent de overheid een ‘instalhulp’ zodat je kunt zien of jouw mobiel automatisch een alert ontvangt. Je kunt het controlebericht later ontvangen als je telefoon uit staat, je in gesprek bent of je geen bereik hebt.

Help! Ik heb teveel berichten ontvangen.

Heb je tijdens het vorige testmoment meerdere berichten ontvangen? Dat kan worden veroorzaakt als je je tussen verschillende zendmasten bevindt.