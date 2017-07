Schippers wil donorkinderen meer ondersteunen

Als donorkind niet meer kunnen achterhalen wie je vader is. Dat moet in de toekomst niet meer kunnen, zo vindt Edith Schippers demissionair minister van Volksgezondheid. Zij wil de wet fors gaan wijzigen.

Volgens de VVD-politica moeten niet alleen de vaders makkelijk op te sporen zijn, maar ook eventuele halfbroers en -zussen moeten makkelijk te vinden zijn. „Je ziet hoe belangrijk het voor deze jongeren en volwassenen is om te weten wie de donor is en of er bijvoorbeeld halfbroers of -zussen zijn. Ik begrijp die wens en wil daar graag in ondersteunen", verklaart ze op de website van de Rijksoverheid.

KID-DNA databank

In een eerder stadium riep Schippers al op aan anonieme donoren om zich te melden bij de KID-DNA databank om daar dna beschikbaar te stellen. Op die manier kunnen kinderen hun vader terug vinden.

Bekijk ook: Donorkinderen staan massaal dna af

Er is inmiddels een bedrag van 150.000 euro beschikbaar gekomen, waardoor spermadonoren van voor 2004 (toen het doneren nog compleet anoniem ging) niet hoeven te betalen als ze zich melden bij de KID-DNA databank. Daarnaast gaat er een brief naar vruchtbaarheidskliniek, waarin ze worden gewezen op de morele plicht om donoren discreet te benaderen en ze te verzoeken hun identiteit alsnog bekend gemaakt.

40.000 kinderen

In Nederland zijn er naar schatting 40.000 kinderen verwerkt met behulp van anonieme spermadonoren. Deze weten dus niet wie hun vader en eventuele halfbroers en -zussen zijn.