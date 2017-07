Quiz: doe de Metro-verkeerstest

Traditiegetrouw zijn 1 januari en 1 juli de dagen dat veel nieuwe wetten en regels ingaan. Vanaf vandaag kun je dan ook veertien extra verkeersborden langs de kant van de weg vinden.

De wijzigingen hebben even op zich laten wachten. Ze stonden aanvankelijk gepland voor januari 2015, maar werden ruim vijf keer uitgesteld. „Nu worden vaak in verschillende gemeenten nog diverse borden gebruikt voor identieke situaties, wat tot verwarring kan leiden”, aldus de Rijksoverheid. „Met de nieuwe borden kunnen tram- of busbanen en de combinatie hiervan beter worden aangegeven.”

Hoewel de nieuwe borden zijn bedoeld om verkeerssituaties te verduidelijken, begrijpt nog niet iedereen ze. Hoe breng jij het er vanaf? En hoe is het gesteld met jouw algemene verkeerskennis? Doe de Metro-verkeerstest!