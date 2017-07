Protest Wilders tegen Marcouch verloopt rustig

Het protest van Geert Wilders en de PVV in Arnhem tegen de aanstelling van burgemeester Ahmed Marcouch is rustig verlopen. Daarnaast waren er ook vertegenwoordigers van de actiegroep Pegida en de extreemrechtse Nederlandse Volks-Unie (NVU).

Tegendemonstranten

In totaal waren er een paar honderd man op de been in Arnhem om de demonstratie bij te wonen, al was het onduidelijk wie er als publiek en wie echt actief mee demonstreerde met Wilders. Ook waren er een aantal tegendemonstranten aanwezig, die tegen de aangeheven leuzen als 'eigen volk eerst' ingingen met de kreet 'PVV racisme'. Verder waren er ook tientallen agenten op de been.

Onder de protestanten was er ook enige onvrede over het optreden van Wilders. Veel mensen in het publiek hadden gehoopt op een korte toespraak van de politicus maar deze bleef uit.

Iedereen mag protesteren.

Marcouch heeft inmiddels tegenover Het Algemeen Dagblad ook gereageerd op het protest van Wilders. „In ons land, en daar ben ik trots op, mag iedereen demonstreren en protesteren. Dus ook de heer Wilders." Toch is het volgens de PvdA'er niet de oplossing. „Ik ben meer van het verbinden, dat we alle kracht die we in Nederland gebruiken om Nederland vooruit te helpen. Dat is waar ik voor ga."

Na zes jaar in de Tweede Kamer te hebben gezeten, is Marcouch nu burgemeester van Arnhem. Wilders noemde die aanstelling schandalig, aangezien Marcouch zich ooit heeft laten ontvallen dat PVV'ers niet bij de politie zouden mogen.