ProRail wil boete voor spoorlopers verhogen

Daarmee dekt ProRail overigens lang niet de kosten van een spoorloper. Indien de trein vanwege een spoorloper in moet houden en vertraging oploopt, zorgt dit al snel voor een kostenpost van circa 10.000 euro.

Als gevolg daarvan werden er ook een stuk meer boetes uitgedeeld. Deze bedraagt nu nog 140 euro plus negen euro administratiekosten, maar deze moet van ProRail verhoogd worden naar tweehonderd euro.

Ook is er een forse toename van het aantal meldingen spoorlopers. Over heel 2016 waren er zo'n 3.100, halverwege zijn er al ruim 1.700 binnen en als die lijn wordt doorgetrokken zijn er aan het eind van het jaar meer dan 3.400. Een stijging van tien procent. Het gaat hierbij om zowel wandelaars al spelende kinderen.

Spoorlopers moeten harder worden aangepakt, dat is althans de wens van ProRail. De spoorinfrastructuurbeheerder wil dat er in de toekomst hogere boetes worden uitgedeeld aan mensen die te voet het spoor betreden. Ze vormen een gevaar (onlangs vielen er nog twee doden) en zorgen dagelijks voor zo'n 3,5 uur vertraging.

