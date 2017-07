OM wil trajectcontrole op provinciale wegen

„Uit analyse blijkt dat op provinciale wegen relatief meer verkeersslachtoffers vallen dan op andere wegen. Uit ervaring blijkt dat automobilisten zich bij een trajectcontrole over een langere afstand beter aan de snelheid houden”, aldus de woordvoerder. Het duurt naar verwachting zo’n twee jaar voordat de systemen in werking zijn.

Wie graag door de provincies Flevoland, Friesland, Limburg, Utrecht en Zeeland scheurt, kan binnenkort maar beter goed opletten. Het Openbaar Ministerie wil trajectcontrole op provinciale wegen. Elf zogenoemde N-wegen moeten eraan geloven. De eerder genoemde provincies hebben al ingestemd met de voorgestelde locaties, schrijft De Telegraaf. „We zijn nog met andere provincies in gesprek om het aantal nog verder uit te breiden”, zegt OM-woordvoerder Mariël van Dam tegen de krant . De maatregel is er vooral voor een vergroting van de verkeersveiligheid, hoopt het OM. Het aantal verkeersdoden steeg het afgelopen jaar van 570 naar 621.

