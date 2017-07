NVWA: pas op voor giftige eieren, check je koelkast

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt: eieren van bepaalde pluimveebedrijven zijn gevaarlijk voor de gezondheid. Van één bedrijf is er sprake van een direct gevaar.

Het gaat om eieren met de code X-NL-40155XX op de verpakking. In deze eieren zit een hoog gehalte van de schadelijk stof fipronil.

Anti-luizenmiddel

De stof is een anti-luizenmiddel dat niet is toegestaan, want het kan in grote hoeveelheden zorgen voor schade aan de lever, nieren en schildklier. Vorige week werden er testen gedaan bij bedrijven, daar werd de stof in de eieren gevonden.

De gevaarlijke eieren worden nu snel uit de schappen gehaald. Heb je een doosje met de bovenstaande code in de koelkast staan, dan kan je die maar beter weggooien. Het is niet duidelijk hoeveel eieren vergiftigd zijn en waar die zich bevinden.