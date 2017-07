Nu al pepernoten? 80 procent zegt 'nee!'

De eerste berichten dat er pepernoten en chocoladeletters in de winkels liggen, zijn alweer tot ons gekomen. Zo maakt de Albert Heijn in Havelte er geen geheim van dat ze pepernoten in de schappen hebben liggen. Op hun Facebookpagina valt te lezen: 'Overheerlijke kruidnootjes hebben wij vanaf nu weer in onze winkel liggen. Confronterend dat herfst en winter alweer langzaam in zicht komen of ben je blij dat je na maanden van afwezigheid weer kan genieten van de kruidnootjes? Voor de 1 een no-go, de ander heeft liever gisteren dan vandaag nog een zak in huis!'

Pepernotenpoll

Reden voor Metro om een pepernotenpoll op onze Facebookpagina te zetten. We legden het volgende voor: Het komt met bakken uit de hemel en ook de eerste supermarkten zijn al weer in herfststemming. Wat vinden jullie: mogen de pepernoten en chocoladeletters alweer in de supermarkt liggen? Meer dan duizend lezers stemden. 80 procent vindt het werkelijk ridicuul dat ze nu alweer verkocht worden. ,,November is vroeg genoeg." De overige 20 procent antwoordde: ,,Kan mij niet vroeg genoeg zijn. Heerlijk!"

Sprookje

Samantha Sebastiaan vindt het schandalig dat het snoepgoed al zover van te voren in de winkel ligt. ,,Rond eind september, begin oktober is vroeg zat. Maar toch niet al in juli? Heidy Siemens is het ook met de meerderheid van de stemmers eens: ,,Is toch niet normaal als dit nu al in de schappen zou liggen? Pepernoten en chocoladeletters horen gewoon bij Sinterklaas. De kinderen denken dan meteen dat Klaas er alweer aan komt. Gewoon eind oktober/november is vroeg genoeg!." En voor Laura de Hoogt is de magie er van af als ze de pepernoten in de zomer in de winkel ziet liggen: ,,Ik ga zelf pas aan de pepernoten als de 'echte' Sint in het land is. Wat een ander doet, mogen ze zelf weten. Vind het persoonlijk wel erg vroeg om ze al in de schappen te leggen mét sinterklaas en zwarte pieten erop. Dit haalt voor mij een beetje het sprookje van sinterklaas weg."

Speculaas

Maar er zijn ook zeker voorstanders van pepernoten het hele jaar door in de winkel. Waaronder Tristan Febus: ,,Van mij mogen de kruidnoten en chocoladeletters en dergelijke het hele jaar verkocht worden. Als je ze (nog) niet wil, koop je ze gewoon niet." En Jael Van Uijthoven zegt: ,,Speculaas ligt ook het hele jaar in de winkel. Wat maakt het uit."

Spoor bijster

En nog weer anderen zijn helemaal het spoor bijster: ,,Ben wat verward, gisteren zag ik bij de AH XL paaseieren in het eierschap, gekookt en geverfd, aldus Lidewij Jantszen.