Dit effect heeft de Aftapwet écht op jou

Dinsdagavond stemde de Eerste Kamer in met de nieuwe Aftapwet. Door deze wet kunnen de geheime diensten op veel grotere schaal informatie aftappen. Dat betekent dat ook onschuldige burgers bekeken worden door de geheime diensten. Een voorbeeld: Als je in een wijk woont waar een terreur verdachte woont, dan bestaat de kans dat ook jijzelf, als onschuldige, gecontroleerd wordt door de veiligheidsdiensten.

Ophef

Er is, vooral vanuit de maatschappij, veel ophef over deze wet. Waarom is dat? En wat gaan wij er van merken?

Het AIVD krijgt met de ingang van de nieuwe wet te veel bevoegdheden, zonder dat ze daar echt op gecontroleerd kunnen worden. Vincent Böhre is directeur van Privacy First, een organisatie die zich sterk maakt voor privacy. Aan Metro legt hij uit waarom dat een probleem is.

,,De inlichtingendiensten krijgen te veel vrijheid. Ze kunnen computers hacken en op grote schaal het internet in de gaten houden. Voorheen moesten ze zich nog verantwoorden wie ze wanneer wilden tappen. Straks doen ze dat met grote groepen tegelijk. Ook jouw computer kan gehackt worden als ze dat nodig achten, zonder dat jij er iets van merkt."

Maar als ze via deze middelen terrorisme tot een halt kunnen roepen, waarom zou ik het dan erg moeten vinden dat ze mij hacken?

,,De vraag is maar net of dat inderdaad ook aan de orde is. Niemand weet of dat het gevolg is van zo'n grootschalige inbreuk op privacy. Maar ondertussen komt er allemaal informatie over jou persoonlijk naar boven en je weet niet in welke handen dat kan vallen. We komen in een glazen maatschappij terecht waarin we voortdurend bespied en gemonsterd worden. En dat is heel ongezond."

Ik heb niets te verbergen, dus waarom zou ik mij bedreigd voelen?

,,Je weet nooit waar ze op letten. Je denkt misschien: ik heb niets te verbergen. Maar de toekomst moet nog uitwijzen of je iets te verbergen hebt. Het kan best zijn dat jij straks een term typt op je laptop dat in jouw ogen totaal onschuldig is, maar waarvan de inlichtingendienst direct het zijne van denkt. Het ene moment hoeft die term niets te betekenen, maar het volgende moment kan het anders zijn."

,,Door dit soort praktijken wordt de maatschappij steeds minder onbevangen. Mensen durven zichzelf niet meer te zijn. Misschien besluit iemand om plots toch niet meer te zoeken op de term 'homoseksueel', of durft iemand niet meer uit te komen voor zijn of haar politieke voorkeur uit angst dat het in de toekomst tegen diegene wordt gebruikt. Als je weet dat je in de gaten wordt gehouden, ga je je anders gedragen. Dat noem je het 'chilling effect'. Soms heb je het zelf niet eens echt goed door. Dan veranderen we vanzelf in een groep grijze ja-knikkers die keurig op de pas lopen."

Wat kan ik, als 'jan en alleman', er tegen doen?

,,Zorgen dat je zo veel mogelijk op beveiligde sites te werk gaat. Verander je wachtwoord van tijd tot tijd. Gebruik zo veel mogelijk privacy vriendelijke diensten en producten voor je e-mail, software en apps op je telefoon."

,,Word vooral niet bang. Probeer geen Big Brother van jezelf te worden. Blijf jezelf. Maar stel dat je over gevoelige en potentieel schokkende informatie beschikt over de overheid. dan moet je in de toekomst voorzichtig zijn met hoe je dat naar buiten brengt. Als je klokkenluider bent of het verzet in wil, dan kun je het schudden met dit systeem."