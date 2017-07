Nouri zakt in elkaar tijdens oefenduel Ajax

De toestand van Ajacied Abdelhak Nouri is stabiel. Volgens zijn club kreeg hij zaterdag tijdens het oefenduel met Werder Bremen in Oostenrijk last van hartritmestoornissen. ,,Hij is stabiel, heeft hartslag en wordt in slaap gehouden. Hij gaat met een helikopter naar een ziekenhuis'', liet Ajax via Twitter weten.

Nouri werd tijdens de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen in Zillertal onwel. De twintigjarige middenvelder, die na de rust was ingevallen, kreeg circa twintig minuten voor tijd op het veld een fysieke inzinking. Hij ging tegen de grond zonder dat er een bal of tegenstander in de buurt was.

Nouri leek nadat hij was ingezakt bij kennis. Hij kreeg direct langdurig medische hulp. Twee ambulances reden het veld op voor de assistentie. Hulpverleners schermden de plaats waar Nouri op het veld ligt af met doeken. Hij zou tijdens de medische behandeling gereanimeerd zijn. Na circa een half uur landde een traumahelikopter op het veld. De bezoekers van het duel werd verzocht om het stadion te verlaten.

Zijn ploeggenoten en de begeleiders van Ajax reageerden zeer aangeslagen op het incident. ,,Het is ernstig, we laten het direct weten als er meer duidelijkheid is'', meldde de Amsterdamse club in eerste instantie op Twitter.

Het gestaakte oefenduel in Zillertal vormde voor Ajax de afsluiting van het eerste trainingskamp onder leiding van de nieuwe trainer Marcel Keizer. Werder Bremen leidde met 2-1 toen Nouri in elkaar zakte.