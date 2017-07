Nederland mag verdachten MH17-ramp vervolgen

Het strafproces tegen de verdachten van de MH17-ramp, zal voor een Nederlandse rechtbank worden gevoerd. De vijf landen die het meest waren betrokken bij de ramp, besloten dat dinsdag.

Malaysia Airlines-vlucht 17 werd op 17 juli 2014 uit de lucht geschoten in Oost-Oekraïne. Onder de 298 inzittenden waren 196 Nederlanders. Alle inzittenden kwamen om het leven door de aanval met een luchtdoelraket. Uit onderzoek is gebleken dat het om een Russische Buk-raket is gegaan die werd afgeschoten door pro-Russische separatisten.

Lang beraad

Het besluit werd genomen na lang beraad door Nederland, Australië, België, Maleisië en Oekraïne, schrijft De Volkskrant. De vijf landen voeren het strafrechtelijk onderzoek uit onder de noemer Joint Investigation Team (JIT). Wanneer het proces kan beginnen is nog onbekend omdat het strafrechtelijk onderzoek nog in volle gang is. De zaak kan uiteindelijk jaren gaan duren.

Tribunaal

In 2015 verzocht ons land de Verenigde Naties al een speciaal tribunaal op te stellen om de daders te berechten. Rusland blokkeerde dat voorstel. Het tweede voorstel liep stuk op de betrokken landen, de vijf JIT-leden hadden teveel verschillen van inzicht. Alleen al de rechtssystemen in Oekraïne en Nederland kennen teveel verschillen. Daarnaast voert men in Maleisië bijvoorbeeld nog de doodstraf uit.

Gezien het grote aantal Nederlandse slachtoffers kan Rusland de onpartijdigheid van onze rechters in twijfel trekken. Rusland ontkende tot nu toe dat pro-Russische separatisten achter de aanval zaten en beschuldigt het Oekraïense leger. Het uitleveren van de verdachten kan daardoor worden bemoeilijkt.