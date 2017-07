Monument MH17 onthuld met bijzondere ceremonie

Het Nationaal Monument MH17 is maandagmiddag onthuld in het bijzijn van 2000 nabestaanden van de 298 slachtoffers van de vliegramp die zich precies drie jaar geleden voltrok boven Oekraïens grondgebied.

Een groot aantal nabestaanden las de namen van de slachtoffers voor. Ook hielden verschillende mensen toespraken. Zo sprak Evert van Zijtveld, voorzitter van Stichting Vliegramp MH17, die zijn twee kinderen en zijn schoonouders verloor.

Lees ook: Herdenking vliegramp MH17 bij monument Vijfhuizen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren aanwezig bij de opening. Zij openden het monument. Ook premier Mark Rutte en ministers Bert Koenders en Stef Blok waren aanwezig bij de opening.

Op sociale media stonden maandag veel mensen stil bij MH17. Zo werd de ceremonie indrukwekkend genoemd, maar spraken veel twitteraars over de ‘onderste steen’ die premier Rutte beloofde boven te laten komen. Volgens veel mensen heeft de overheid niet genoeg gedaan om de waarheid over de verantwoordelijken voor de ramp op tafel te krijgen. Een schande voor de nabestaanden, stellen zij.

Monument

Het monument is een bos, bestaande uit 298 bomen, in de vorm van een lint. Elke boom draagt een plaatje met daarop de naam van een van de slachtoffers van de MH17-ramp. Er is voor een monument met bomen gekozen vanwege de symbolische betekenis van hoop, geloof en verbondenheid en omdat het planten van een boom bij rouw een eeuwenoud gebruik is, zo wordt verklaard op de website over het monument.

In het hart van het bos staat een wand met een oog als gedenkteken. Hierin staan alle namen van de slachtoffers gegraveerd. Het monument werd geopend tijdens een besloten herdenking met het thema ‘voortleven’.

Het vliegtuig van Malaysia Airlines, dat van Amsterdam naar Kuala Lumpur vloog, werd op 17 juli 2017 neergeschoten en stortte neer in een conflictgebied, vlak bij de stad Donetsk. De verdachten, die tot nog toe onbekend zijn, zullen berecht worden volgens de Nederlandse wet.