Meer gerotzooi langs het spoor in de zomer

Iemand die naast het spoor een boek leest, jongens die jolig hangen aan spoorbomen, iemand die spoorbomen afgeplakt. In de zomertijd bevinden zich veel meer ongenode gasten langs het spoor die voor gevaarlijke situaties zorgen. „Er gebeuren nog veel meer dingen die we niet aan de grote klok hangen. Dan kunnen we iedere dag bezig blijven”, zegt een woordvoerder van ProRail.

In de afgelopen weken heeft ProRail onder meer aangifte gedaan van een spoorboom die met tape vast geplakt was waardoor de overweg niet meer kon sluiten bij het Gelderse Kootwijk. Het treinverkeer werd onmiddellijk stilgelegd om gevaarlijke toestanden te voorkomen.

In Friesland had ProRail niet de kans om het treinverkeer stil te leggen op het moment dat twee jongens aan de spoorbomen hingen. Dit filmpje dook pas later op. Ook in dit geval is er aangifte gedaan. De jongens hebben zich gemeld en spijt betuigd, maar moeten gewoon opdraaien voor eventuele schade. „Het mechanisme werd flink geforceerd en de bomen bogen door. Stel dat de slagboom het hierdoor niet meer doet als er de volgende keer wel een trein komt? Daar hadden ze niet bij stilgestaan”, zegt de ProRail-woordvoerder.

Zodra het mooi weer wordt trekken de mensen erop uit en ziet ProRail veel meer mensen langs het spoor. De spoorlopers. „Deze mensen zijn zich vaak helemaal niet bewust van de gevaren van het spoor, omdat ze er normaal gesproken niet mee te maken krijgen. Denk aan mensen uit de Randstad die op vakantie gaan in een bosrijke omgeving waar veel sporen liggen. Ze laten de hond zomaar uit langs het spoor.”

En hier schrikken machinisten van. Ze trekken aan de alarmbel, gaan langzamer rijden en lichten de verkeersleiding in om het overige treinverkeer te waarschuwen. Onlangs liep het treinverkeer vertraging op door een man die in de middenberm net buiten station Utrecht Zuilen was gaan zitten. Een viersporig station waar treinen met hoge snelheid langsrijden.

Alarm geslagen

„Hij droeg deels zwarte kleding, was in zichzelf gekeerd en alleen gefocust op zijn telefoon. Een beschrijving waarbij ik en vele collega’s met mij direct argwaan voelen”, schrijft verkeersleider Ken Chang in een blog. „Kortom een reden om direct de alarmknop in te drukken.” Een machinist van een Sprinter was gestopt en had de man aangesproken. „Hij was zich van geen kwaad bewust en had enkel een zonnig plekje opgezocht waar hij zijn boek kon lezen.” Ook deze man bood zijn excuses aan, maar ontving toch een boete 140 euro. Hij had ook veel vertraging veroorzaakt.

Het is verboden om je binnen 8 meter van het spoor op te houden, uitgezonderd om overwegen te passeren. De ProRail-woordvoerder noemt het een verontrustende trend dat jongeren juist het spoor uitkiezen om spanning op te zoeken en dit via social media te delen. „Je had de treinvloggers, Pokémon was een probleem en nu het selfies maken op het spoor. We zien een toename van mensen die het spoor kiezen als achtergrond.”

ProRail houdt social media dan ook actief in de gaten. „Als we foto’s zien verschijnen dan proberen we altijd contact te leggen met die persoon om uit te leggen dat het niet mag en dat het gevaarlijk is. Het gebeurt dagelijks, maar we trekken niet altijd aan de bel. Bij de jongens die aan de bomen gingen hangen wel, want stel dat de slagbomen het niet meer hadden gedaan.”

Spoor lopen bestrijden

ProRail heeft het afgelopen jaar getest met het gebruiken van big data om met deze historische gegevens te kunnen voorspellen waar spoorlopers gaan opduiken. Zo is te berekenen op welke dagen en op welke tijden spoor lopen in de buurt van bijvoorbeeld scholen, winkelcentra of campings plaatsvindt. „We gaan er dan heen om mensen te waarschuwen of te beboeten, of om cameratoezicht te plaatsen. We hebben zo ook een gat in een hek ontdekt die gebruikt werd om de route af te snijden. Die hebben we gedicht en het spoor lopen is er gestopt.”

De test met big data is zo’n succes dat ProRail het verder gaat uitbreiden. Mede hierdoor neemt het aantal gevallen van vandalisme af van 175 in de eerste zes maanden van 2016 naar 137 dit jaar.