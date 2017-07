Lotte (18) uit Enschede is mooiste tiener ter wereld

De 18-jarige Lotte van der Zee, die oorspronkelijk uit Enschede komt, werd zaterdagavond lokale tijd in Guatemala gekroond tot Miss Teen Universe.

,,Het meest onwerkelijke voor mij, werd werkelijkheid deze avond", schreef Van Der Zee bij een foto van haar kroning die zij op Instagram zette. Het meisje won de verkiezing van 34 andere missen van over de hele wereld. Als opdracht moesten ze onder andere in bikini en galakleding paraderen.

In een interview met Editie NL gaf Van Der Zee eerder aan dat ze eigenlijk helemaal niet mee wilde doen aan missverkiezingen. ,,Ik was hockeykeeper en dan moest ik nu ineens op hakken gaan lopen". De winnares van Miss Teen Overijssel uit 2015 haalde haar over om mee te doen aan die wedstrijd, die Van Der Zee glansrijk won. Daarna besloot ze voor de titel Miss Teen Universe te gaan.

De Miss Teen Universe vloog 21 juli al naar Guetemala in het kader van de verkiezingen. Commentaar is er - natuurlijk - ook. Een aantal mensen van buitenaf zijn het niet met de winst van Lotte mee eens. Het schijnt dat niet Lotte zelf, maar haar vader antwoord gaf op een vraag die haar gesteld werd in het kader van de wedstrijd. Maar op haar winst wordt over het algemeen laaiend enthousiast gereageerd door mensen vanuit de hele wereld.