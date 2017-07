‘Kiezers in het buitenland moeten digitaal stemmen’

Vanuit het buitenland stemmen moet makkelijker gemaakt worden. Pauline Krikke, burgemeester van Den Haag, is van mening dat een digitaal stembewijs hiervoor de oplossing is.

Als Nederlander in het buitenland moet je je eenmalig registreren als kiezer. Alleen Nederlandse kiesgerechtigden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba hoeven zich niet te registeren.

Te laat

Tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen was er nogal wat gedoe omtrent het stemmen in het buitenland. Veel Nederlanders die over de grens woonden, ontvingen de benodigde documenten te laat of helemaal niet. Een probleem dat ontstaat door de lokale postbezorging.

Om hier niet meer afhankelijk van te zijn, wil Krikke ervoor zorgen dat stemmen tijdens verkiezingen en referenda ook digitaal mogelijk is, meldt De Telegraaf. „Overal ter wereld moeten stemgerechtigde Nederlanders zo eenvoudig mogelijk hun stem kunnen uitbrengen.”

In een reactie zei minister Plasterk vrijdag dat een wetswijziging al voor veel verbetering zorgt in het stemproces. In ieder geval kunnen Nederlandse kiezers die over de grens wonen, zich al permanent registreren.