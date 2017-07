Jouw favoriete strand gezien vanuit de helikopter

Met behulp van strandbedjes, SUP-boards, parasols, reddingsboten, een grote vissersboot en een hele schoolklas zijn vijftien letters en een teken uitgebeeld die vanuit de lucht zichtbaar waren. De helikoptervlucht startte op de Wadden en eindigde bij het Zeeuwse Cadzand. Het is de aftrap voor de Schoonste Stranden Verkiezing 2017 van NederlandSchoon die woensdag van start gaat.

Honderden mensen op zestien stranden hebben samengewerkt aan een uniek fotoproject. Vanuit een helikopter is gefotografeerd en gefilmd hoe in de badplaatsen strandtenthouders, strandbeheerders, jutters en strandbezoekers een letter vormden van het aanwezige strandmeubilair om samen tot een zin te komen: Stem op ons strand! Dit heeft een prachtige fotoreeks opgeleverd.

