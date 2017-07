Hoge temperaturen tijdens Nijmeegse Vierdaagse

De lopers van de Nijmeegse Vierdaagse krijgen dit jaar weer te maken met flink hoge temperaturen.

Aankomende dinsdag gaat het evenement van start. Op die dag kunnen de temperaturen oplopen tot 28 graden. Woensdag wordt nog warmer: dan worden er temperaturen van 31 à 32 graden verwacht met aansluitend onweer.

Luchtvochtigheid

Tropisch warm, dus. Het KNMI adviseert lopers om de weersverwachting niet alleen op temperatuur en onweer te checken, maar ook om de luchtvochtigheid en de wind in de gaten te houden. De Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) is een parameter die volgens het weerinstituut goed in de gaten gehouden moet worden.

Deze meet temperatuur, zonnestraling, wind en luchtvochtigheid en is erg belangrijk voor de warmtebeleving. Hoe hoger de WBGT, hoe warmer en klammer het is.

Zaterdag barst het Vierdaagse-geweld al los in Nijmegen. De Vierdaagsefeesten gaan dan van start.