Hoe een boek te lezen na de vakantie

Op vakantie verslind je het ene boek na het andere, maar eenmaal thuis raak je geen bladzijde meer aan. Waarom lukt dat nou niet? Aangezien boekenwurmen geen enkel probleem hebben met het vinden van een leesmomentje tussen werk, sport en vrienden door, gaan we bij hen ten rade. Na deze tips lees ook jij ná je vakantie gewoon lekker door!

Je kent het vast wel: op je strandbedje geniet je intens van je mooie boek en neem je je voor om dit keer écht meer te gaan lezen als je weer thuis bent. Eenmaal terug van vakantie, word je al gauw in beslag genomen door je hectische bestaan en ligt het boek te verstoffen op tafel.

Afleiding

„Thuis heb je veel meer afleiding en ‘moet’ je van alles: afwassen, opruimen, de laatste aflevering van je serie kijken. Je valt na je vakantie gelijk terug in je vaste ritme”, zegt boekenwurm a.k.a bingereader Emmy van Ruijven (27). Ze leest per jaar zo'n 250 tot 300 boeken. Van een gebrek aan leesdiscipline heeft zij bepaald geen last.

Voor haar boekenblog Zon en Maan schrijft ze ook nog van ieder gelezen exemplaar een recensie. Waar haalt ze de tijd vandaan?! „Ik ben een snelle lezer, dus dat scheelt. Daarnaast werk ik parttime in een bibliotheek. De andere dagen werk ik als freelancer en kan ik mijn eigen tijd indelen. Als ik klaar ben, kan ik op de bank een boek gaan lezen.”

Young Adults

„Ik vind lezen superrelaxed. Als ik uit werk kom, pak ik graag een boek, dat werkt rustgevend. Van tv kijken word ik soms zo opgejaagd.” Van Ruijven leest voornamelijk fantasy- en Young Adult-boeken. Dat laatste genre bestaat sinds een jaar of tien en vult het gat op tussen jeugdboeken en boeken voor volwassenen. „Het zijn boeken voor jongeren met als hoofdpersoon een jongere. Elk boek dat ik lees, bespreek ik wel op mijn boekenblog. Ik vind het leuk om jongeren te inspireren met bekende en maar ook juist onbekende boeken.”

Boekverkoper

Monique Burger is eigenaar van De Nieuwe Boekhandel in Amsterdam en leest per week gemiddeld twee boeken „van kaft tot kaft”. Daarnaast leest ze van veel nieuwe boeken een stukje, zodat ze goed op de hoogte is van het aanbod. Ze weet als geen ander wat het nut van lezen is.

„Van lezen word je gelukkig, punt. Daarnaast stimuleert het je verbeeldingskracht en maakt je begripvoller voor andere levenswijzen en mensen. Je krijgt nieuwe inzichten als je veel verschillende boeken leest. Boeken duiden de tijd waarin we leven of leefden - bij een geschiedenisboek - en laten je de wereld begrijpen. Daarnaast maakt het je rustig. Als je een half uur leest, ben je daarna ontspannen.”

Burger vergelijkt lezen met een reis. „Laatst had ik een vrouw in mijn winkel die vertelde dat ze geen geld had om op vakantie te gaan, maar zei dat ze een boek ook een soort vakantie vindt. Als je leest, ben je helemaal in een andere wereld.”

HOW TO | tips om je boek uit te lezen

Veel klanten vragen aan boekverkoper Burger hoe ze dat toch doet, zoveel boeken lezen? Ook boekenwurm Van Ruijven krijgt die vraag regelmatig. Het zijn de uitgelezen personen om wat tips van te ontfutselen: hoe lees je ook na je vakantie een boek?

1.

Zorg dat je altijd een boek in je tas hebt zitten. Desnoods digitaal, op een tablet of een e-book op je telefoon. „Zo kan je alle momenten dat je moet wachten opvullen met lezen”, zegt Van Ruijven. „Ik reis veel met de trein en dan lees ik liever een boek dan dat ik een half uur op mijn telefoon zit te scrollen.” Van Ruijven werkt in de bibliotheek van Den Bosch en vult haar pauzes op met lezen. „Ik heb niet tegelijk pauze met m'n collega's, dus iedereen pakt daar regelmatig wat te lezen om de pauze op te vullen.”

2.

Pak vooral een boek dat je leuk vindt. „Sommige mensen beginnen in een boek omdat ze gehoord hebben dat-ie goed is. Maar misschien hou je niet van dit genre en wordt het lezen langzaam ‘moeten’”, zegt van Ruijven. Zonde. Durf daarom een boek gewoon weg te leggen als je het niet leuk vindt. „Ik ben daar zelf ook slecht in, maar het helpt wel. Soms is het wel een mooi boek, maar zit je zelf absoluut niet in de stemming van het boek en weerhoudt je dat van verder lezen.” Dus, de gouden tip van de binge-reader: Hou je van Scandinavische thrillers? Pak die dan gewoon. Als je uitkijkt naar je boek, helpt dat enorm bij het vinden van een leesmoment.

3.

Las een ‘cooling down’ in voordat je begint met lezen. Een wat? „Het is moeilijk om direct vanuit de drukte van werk te kunnen genieten van een boek”, zegt Burger. „Je hoofd tolt nog van je werkdag. Probeer daarom eerst even te ontspannen door even voor je uit te staren of een klein klusje te doen. Een ‘cooling down’, al is het maar tien minuten. We zitten met ons werk vaak op een hoog energieniveau, lezen daarentegen gebeurt op een rustig niveau. Het kost even tijd om die grote stap te maken.”

4.

De grootste concurrent van het boek is de smartphone. „De telefoon is een aandachtsslurper. Iedereen is altijd online en appt de hele dag door. Dat is hartstikke leuk, maar het versnippert je aandacht”, zegt Burger. Als je aan het lezen bent en je krijgt een appje, dan ben je ‘uit’ je boek. Daarna moet je er weer in zien te komen. Is dat gelukt, krijg je weer een berichtje. Zo ga je steeds uit, in, uit, in je boek. „Hierdoor ga je misschien denken dat het boek niet goed is, omdat je je aandacht er niet bij kan houden. Het is de kunst om je telefoon tijdens het lezen in een andere kamer neer te leggen. Ik had laatst een jonge vrouw in mijn winkel, die elke week een offline dag inlast, zodat ze lekker kan lezen.”

5.

Stel jezelf een doel als je gaat lezen. „Ik stel mezelf altijd het doel dat ik 25 bladzijdes lees voordat ik even pauze hou”, zegt Van Ruijven. „Als ik veel tijd heb, zijn dat er 50. Zo voorkom je dat je tussendoor gaat afwassen of je appjes lezen. Er zijn thuis zoveel meer prikkels dan op vakantie.”

6.

Zit je al de halve avond als een zombie voor de tv? Vraag jezelf dan af of je écht tv zit te kijken of domweg bewegend beelden voorbij ziet komen. „Als het programma me niet kan boeien, pak ik een boek.” Van Ruijven kijkt ’s avonds vaak tot half 9 tv en gaat daarna lezen. „En soms lees ik de hele avond door”. Ja, zo kom je wel door die dikke pil heen!

Boekentips

Om je alvast even in de stemming te brengen, hebben boekverkoper Burger en binge-reader Van Ruijven hun zomertips op een rij gezet.

Zomerboekentop-10 van Monique Burger:

1. Het einde van de eenzaamheid – Benedict Wells. De beeldschone roman die ik al voor verschijnen tipte. Een boek vol waarheden over verlies, verliefdheid, hoop, kortom het leven zelf, gezien door de ogen van drie verweesde kinderen.

2. Ik zie jou – Clare Mackintosh. Nagelbijtend spannende thriller voor iedereen met dagelijkse routines.

3. Wees onzichtbaar – Murat Isik. Prachtig portret van een jongen die volwassen wordt tussen allerlei culturen, tegelijkertijd is het een portret van de Bijlmermeer. Zo goed geschreven dat je niet eens doorhebt dat je zit te lezen.

4. De tolk van Java – Alfred Birney. Leest in een koortsachtige vaart en behandelt een periode in onze geschiedenis die opnieuw actueel is. Het begint als het verhaal van een zoon die een enorme hekel heeft aan zijn vader, en duikt vervolgens in de memoires van deze vader, die tolk was bij de mariniers tijdens de zogenaamde Politionele Acties. Vanaf dat moment is het boek nauwelijks meer weg te leggen.

5. Het achtste leven (voor Brilka) - Nino Haratischwili. Monumentale roman, speelt zich af in Georgië en behandelt zes generaties vanaf 1900. De politieke geschiedenis krijg je erbij cadeau, toen ik begon te lezen las ik met de atlas erbij op tafel, je wilt alles weten.

6. Gestolen voorwerpen - David Sedaris. Gaat blind mee in de vakantiekoffer, gewoon omdat hij eigenlijk altijd goed is, humoristisch, tilt je even op.

7. De edele kunst van not giving a f*ck - Mark Manson. Omdat het goed is om af en toe een zelfhulp- of juist antizelfhulpboek te lezen. Heerlijk relativerend.

8. Open zee - Catherine Poulain. „De literaire sensatie uit Frankrijk”, stickert de voorkant, maar speelt zich af in Alaska - het ruige land van David Vann, een van mijn lievelingsschrijvers. Het boek gaat over een 20-jarige vrouw die aanmonstert op een vissersboot om het ruwe leven op zee in alles te ervaren. (Wo)men against nature, in zijn puurste vorm.

9. Astronaut - Pieter Kranenborg. Speelt zich deels in Japan af. Briljant verhalendebuut van zeer getalenteerde jonge schrijver. Korte verhalen zijn altijd fijn.

10. De Medici - Matteo Strukul. Meeslepende, uiterst toegankelijke historische roman over de machtigste familie van het vijftiende-eeuwse Italië. Extra leuk en spannend als je naar Italië op vakantie gaat. Dit wil je toch: een spannend boek lezen en er tussen neus en lippen een hoop van opsteken.

Zomerboekentop-5 van Emmy van Ruijven:

1. Piper Perish - Kayla Cagan. Niet alleen omdat ik dit boek zelf heb mogen illustreren, maar ook omdat het fantastisch boek over het najagen van je dromen is.

2. Hof van Doorns en Rozen - Sarah J Maas. Omdat het een heel sexy fantasyboek is met een vleugje Belle en het Beest. (Deel 2 is helemaal to die for. Het derde en laatste deel is net verschenen).

3. Helemaal het einde - Lisette Jonkman. Want Lisette is de Nederlandse chicklitkoningin met een ongeëvenaarde humor.

4. Cinder - Marissa Meyer. Omdat sprookjes én sciencefiction helemaal hip zijn en ze in deze serie gecombineerd worden.

5. De Vergiftigde Gave - Melinda Salisbury. Deze fantasy is supertoegankelijk voor mensen die niet zo veel met het fantastische genre hebben. Het boek zit vol actie en romantiek.