Het gaat goed met Xing Ya en Wu Wen

Reuzenpanda’s Xing Ya en Wu Wen zijn nu ruim drie maanden in Nederland en het gaat hartstikke goed met ze. De dieren werden vrijdag voor de gelegenheid getrakteerd op een ‘gedekte’ ontbijttafel in het buitenverblijf.

De panda’s hebben het naar hun zin in Ouwehands Dierenpark. „Het gaat heel goed met ze. Het mannetje weegt nu 122 kilo, het vrouwtje 108, dus dat neemt toe”, aldus dierentuindirecteur Robin de Lange tegenover De Gelderlander.

De uit China afkomstige dieren voelen zich inmiddels helemaal thuis in Rhenen. „Ze hebben zich hun verblijf toegeëigend. Vooral het mannetje heeft het buitenverblijf deels gesloopt en naar eigen smaak heringericht.”



Sinds de komst van de reuzenpanda’s is het volgens De Lange structureel drukker in de dierentuin. „We zijn tevreden, ook over de omzet. De shop loopt goed. Veel mensen kopen een knuffel van Wu Wen of Xing Ya. De 10.000 bezoekers per dag hebben we nog niet gehaald, maar dat is ook een maximum en geen doel op zich. We zaten er in die drukke weekenden wel dicht bij.”