'Grote excuses' van vlogger Snapking voor oplichting

Vlogger Snapking - in het dagelijks leven ook wel Tim van Teunenbroek genoemd - heeft spijt van zijn actie. Dat zei hij donderdagavond in RTL Summer Night. De vlogger riep zijn 361.000 volgers op naar een 0900-nummer te bellen dat een euro per minuut kostte. Vervolgens stonden de volgers lang in de wacht. „Ik bied grote excuses aan aan de ouders van de kinderen.”

Hoewel Snapking duizenden euro's aan het telefoonnummer verdiende, zegt hij er niet op uit zijn geweest om geld te verdienen. „Ik heb een deal gesloten met een belbedrijf. Ik heb hen gevraagd hoe ik het beste met mijn fans in contact kon komen. Volgens hun was dit de beste manier.” De vlogger zegt dat een gratis nummer niet mogelijk was.

Erg eenduidig was Van Teunenbroek overigens niet. Later zei hij weer dat het „natuurlijk om geld ging”. „Jij zit hier ook om het geld, iedereen doet z'n werk.”

Eerder haalde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) het telefoonnummer vanwege misleiding uit de lucht. Volgens ACM, dat veel van de klachten ontving, zou de vlogger met slechts vijf van de zesduizend (!) bellers hebben gesproken. Dat spreekt hij zelf tegen: „Ik heb zeker meer dan driehonderd, vierhonderd mensen te woord gestaan.”

Geschrokken

Snapking zegt „heel erg geschrokken” te zijn van de ontstane ophef. „Ik bied daarom mijn grote excuses aan. Het zijn kleine bedragen, maar het telt allemaal bij elkaar op. Daar wil ik mijn grote excuses aan geven, aan diegenen die lang hebben gewacht in de wachtrij.”

De vlogger zegt dat hij dit sowieso niet nog een keer zal doen. „Wat ik heb geleerd is dat ik eerst goed moet kijken wat de regels eigenlijk zijn.” Ook gaf hij presentator Beau van Erven Dorens gelijk dat zijn actie moreel gezien niet kon: „Ik spoorde kleine kinderen aan om te gaan bellen, maar zij hebben niet het benul dat het geld kost.”