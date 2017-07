Grootste indoor-waterglijbaan te vinden in Drenthe

Waterratten en glijbaanfanaten opgelet! In Drenthe wordt woensdag de grootste indoor-waterglijbaan ter wereld (!) geopend. Voor het ultieme zwemplezier kun je deze zomer terecht in het zwembad van Hof van Saksen, in het dorpje Nooitgedacht.

Voor elk wat wils

Naast de enorme waterglijbaan kunnen liefhebbers vanaf woensdag ook nog van twee andere nieuwe glijbanen genieten: een glijbaan waar je met band vanaf kunt - de hoogste in de Benelux! - en een zogeheten speedslide, een hogesnelheidsglijbaan.

De investering in deze exclusieve glijbanen kostte het resort dat onderdeel is van Landal GreenPark 7,5 miljoen euro. De keuze is dan ook weloverwogen: wereldwijd werden exclusieve waterattracties bezocht ter inspiratie voor de nieuwe glijbanen. De nieuwe glijbanen zijn allemaal te betreden vanuit een speciale glijbaantoren, waarna de gasten dus voor drie verschillende afdalingen kunnen kiezen. Voor elk wat wils.

Vrije val

Hoe de grootste indoor-glijbaan ter wereld eruitziet? Je stapt met vier personen tegelijk in een band en komt na een vrije val van 10 meter met zo'n 50 kilometer per uur terecht in een trechter.

Een klein addertje onder het gras: de glijbanen, gevestigd in het zwemparadijs van Hof van Saksen, zijn in principe alleen toegankelijk voor gasten van het vakantiepark. Maar als de bezetting het toelaat, is er ook ruimte voor mensen van buiten het resort. Duimen dus, of gewoon een weekendje Hof van Saksen boeken.