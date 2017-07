Extra surveillances langs het spoor vanaf september

ProRail gaat vanaf september extra surveilleren langs het spoor en handhavingsacties houden bij overwegen langs het traject Amsterdam en Eindhoven. Dit gebeurt op de testdagen waarop er zes intercity’s per uur gaan rijden. Meer treinen betekent dat een klein incident grotere gevolgen kan hebben voor de dienstregeling. Door de extra controle kunnen verstoringen sneller afgehandeld worden.

Pitstop

„Een kleine verstoring kan straks snel gevolgen hebben voor de dienstregeling. Dan ligt de spoorsnelweg stil”, zegt ProRail-directeur Pier Eringa. „Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen of anders zo snel mogelijk oplossen, daarvoor hebben we een pitstop mentaliteit nodig. We halen alles uit de kast met deze extra maatregelen.”

Het overgrote deel van de vertragingen op het traject worden veroorzaakt door defecte treinen, suïcides en sein- of wisselstoringen. Om incidenten te voorkomen of zo snel mogelijk te herstellen gaan de incidentbestrijders van ProRail tijdens de testdagen extra surveilleren langs het spoor en handhavingsacties houden bij overwegen langs het traject.

Geen overwegen

Het liefst ziet Eringa helemaal geen overwegen meer. „Overwegen worden steeds meer een obstakel voor het treinverkeer. Zowel op het spoor als op de weg wordt het steeds drukker. Overwegen liggen daardoor ook langer dicht dan voorheen. Dat werk stuntgedrag in de hand. We zijn tijdens de testdagen dan ook extra alert bij overwegen.”

Om spoorlopen te voorkomen zijn nieuwe hekken geplaatst en andere natuurlijke barrières zoals slootjes en bomen aangelegd. Om sein- en wisselstoringen sneller te herstellen houdt ProRail extra monteurs achter de hand zodat de aanrijtijd en hersteltijd kan worden verkort. Daarnaast worden extra maatregelen onderzocht zoals bijvoorbeeld voor sleepmaterieel, zodat bij de invoering van de nieuwe dienstregeling defecte treinen zo snel mogelijk weggesleept kunnen worden.

Vanaf 6 september rijden er iedere woensdag zes intercity’s per uur tussen Amsterdam, Utrecht, ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven. Dat betekent dat reizigers tussen deze steden elke tien minuten met een Intercity kunnen reizen. Vanaf de nieuwe dienstregeling in december is dit elke dag mogelijk.