Enorm tekort aan agenten: meer daders gaan vrijuit

Er is in het hele land een enorm tekort aan agenten. Door vakanties steekt dit probleem extra de kop op: dienstdoende agenten wordt gevraagd overuren te maken. Bovendien heeft de politie door de onderbezetting deze zomer geen tijd om alle aangiften te behandelen, waardoor er een hoop criminelen vrijuit gaan.

„Het gaat om zaken met daderindicatie, waarbij je vooral moet denken aan inbraken en diefstallen”, vertelt Pieter-Jaap Aalbersberg, politiechef in Amsterdam aan het AD. Denk hierbij aan tips over hennepkwekerijen en gevallen van doorrijden na een ongeluk.

Landelijke activiteiten

In zowel de Randstad als op het platteland is er een groot tekort aan agenten. Bij landelijke activiteiten en evenementen in grote steden moeten ze komen opdraven, waardoor veel zaken blijven liggen. „We doen noodhulp, we houden de winkel open. Maar aan het structureel aanpakken van problemen komen we nauwelijks toe.”

De nood is dus hoog in de zomer. Niet alleen vanwege de toename aan evenementen in deze periode, maar ook door vakanties. Verlof nemen in de nazomer is er voor agenten in Rotterdam en Amsterdam niet bij, omdat de politie niet weet hoe druk het dan wordt. Kortom: we hebben veel te weinig agenten.

Vorige maand stuurde Gerrit Kamp, voorzitter van de politievakbond ACP, nog een brandbrief aan de nationale politie, waarin hij schrijft dat er duizend extra agenten moeten worden opgeleid dit jaar. De toenemende werkdruk en de vergrijzing zorgen voor een groot tekort aan agenten de komende jaren.