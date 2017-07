Efteling opent duurste attractie ooit

Wie de nieuwste familie-attractie Symbolica wil uitproberen, wordt dit weekend flink op de proef gesteld: inmiddels is er een wachtrij van meer dan tweeënhalf uur.

Vanaf vandaag zijn bezoekers van het familie-park in Kaatsheuvel welkom in de nieuwe, overdekte attractie Symbolica. Vanochtend openden de paleisdeuren voor de eerste keer voor publiek en renden de eerste enthousiaste bezoekers naar Symbolica.

Fantasie

Zaterdag stonden de fans al ruim voor de openingstijd klaar, vandaar dat de poorten van de Efteling eerder opengingen dan normaal. Toen de deuren van de nieuwe attractie werden geopend ontstond een kleine stormloop.

In de attractie maken bezoekers een ritje door tien verschillende kamers. Volgens het park worden „bezoekers uitgenodigd hun eigen fantasie te (her)ontdekken”. „Dat gebeurt middels een avontuur langs de magische, verborgen kamers van het Paleis der Fantasie waarbij de wisselwerking tussen werkelijkheid, droom en fantasie centraal staat”, aldus de Efteling.

Eerder konden medewerkers, abonnementhouders en omwonenden al een ritje maken door de koninklijke vertrekken van de attractie. Nu is het de beurt aan bezoekers.

Investering

„We hebben geprobeerd een onderscheidende familieattractie te bouwen, speciaal ter ere van het 65-jarig bestaan van de Efteling”, vertelt Fons Jurgens, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Efteling. „Deze darkride zorgt ervoor dat we als Efteling onderscheidend blijven binnen de top van de Europese attractieparkenbranche."

Wat ooit begon met een door Anton Pieck en Peter Reijnders bedacht Sprookjesbos met tien sprookjes, is 65 jaar later uitgegroeid tot de Wereld van de Efteling met 4,76 miljoen bezoekers per jaar. Volgens de Efteling is de investering nodig om te groeien naar circa 5 miljoen bezoekers per jaar in 2020.

35 miljoen

Sander de Bruijn, hoofd van het ontwerpteam, vult aan: „Dat bezoekers verwonderd zijn door de beleving in de vele scènes van deze fantasierijke attractie is geweldig om te merken. Dit voelt voor ons als ontwerpteam alsof alle stukjes van de puzzel in elkaar vallen”.

Symbolica is de duurste attractie uit de geschiedenis van de Efteling. De bouw kostte 35 miljoen euro en is onderdeel van het 65-jarig jubileum van het sprookjespark.