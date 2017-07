Een maand ouderschapsverlof voor vaders bij ING

Nieuwbakken papa’s die bij ING werken hebben het goed voor elkaar: ze krijgen van hun werkgever een maand lang betaald vaderschapsverlof.

Dat staat in de nieuwe cao van ING, waarover de bank een akkoord bereikte met de vakbonden FNV Finance, De Unie en CNV Dienstenbond. Naast de maand betaald verlof, mogen kersverse vaders als ze dat willen nog eens drie maanden thuisblijven, maar dan wel op eigen rekening.

Nieuwe cao

De nieuwe verlofregeling geldt overigens niet alleen voor vaders, maar ook voor niet-biologische moeders. Bijvoorbeeld in het geval van lesbische koppels.

De nieuwe cao van ING heeft nog meer te bieden. Medewerkers krijgen ook scholingsbudget, plus anderhalve diversiteitsdag die ze op een dag naar keuze kunnen inzetten.

Op dit moment is het vaderschapsverlof in Nederland op zijn zachtst gezegd magertjes te noemen. Vaders mogen twee dagen van werk wegblijven. Hier komt verandering in: demissionair minister Asscher wil het vaderschapsverlof uitbreiden met drie dagen. Hiervan worden de eerste twee door de werkgever betaald en de andere drie door het UWV.