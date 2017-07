Dit moet je weten op woensdagochtend 19 juli

Wat moet je op deze woensdagochtend 12 juli weten? Metro zet het voor je op een rij.

Wat er vannacht gebeurde

Trump en Poetin praatten tweede keer met elkaar

President Poetin van Rusland en president Trump (Amerika) hebben tijdens de G20-top in Hamburg twee keer gepraat. Een functionaris van het Witte Huis bevestigt dat de ontmoeting plaatsvond na een formele bespreking eerder die dag. De eerste ontmoeting duurde ruim twee uur.

Het tweede gesprek vond plaats tijdens een diner. Trump verruilde zijn plek halverwege de avond om naast Poetin te gaan zitten, waar de twee elkaar in het bijzijn van enkel een Russische vertaler spraken. Volgens het Witte Huis omdat de Amerikaanse tolk geen Russisch sprak. Het zou gaan om een kort gesprek en is volgens de functionaris nauwelijks een ontmoeting te noemen. Het onderwerp van gesprek is vooralsnog onbekend.

In België studeren populairst

Studeren in het buitenland is populair, maar België wint het toch onder de Nederlandse studenten. Studenten die met studiefinanciering in het buitenland studeren, kiezen het vaakst voor onze zuideburen. Geneeskunde, diergeneeskunde en psychologie voeren de top van de lijst aan, zegt DUO.

Er zijn inmiddels 10.000 studenten die gebruik maken van een studiefinanciering meenemen naar het buitenland. Dat kan sinds tien jaar. In die tien jaar namen bijna 76.000 Nederlandse studenten hun studiefinanciering mee naar 1300 universiteiten in 86 landen. Het liefst blijven ze in noordwest Europa (veelal ook in Groot-Brittannië en Duitsland) of gaan ze naar de Verenigde Staten. Maar ook Brazilië, Australië en Japan worden nogal eens gekozen.

Wat er vandaag staat te gebeuren

Wandelaars Vierdaagse wacht warme dag

Dag twee van de Nijmeegse vierdaagse wordt een flink warme. Woensdag, de Dag van Wijchen, kan zwaar worden. De temperatuur kan oplopen tot ruim dertig graden, waarbij het drukkend warm wordt. Door een hogere luchtvochtigheid is er ook nog kans op onweer.

Woensdag beginnen ruim 41.000 wandelaars aan dag twee van de vierdaagse. Dinsdag vielen van de 42.036 deelnemers er 792 uit. Volgens de Vierdaagse zijn er op het parcours woensdag veel watertappunten en flexibele hulpdiensten. Ook zijn lopers op allerlei manieren gewaarschuwd dat zij zich moeten voorbereiden op een zeer warme dag door een petje te dragen, genoeg te eten en te drinken en voldoende rust te nemen.

Er wordt weer geklommen in Tour de France

De klimmers kunnen woensdag hun hart ophalen in de Tour de France. De zeventiende etappe van La Mure naar Serre-Chevalier is hen op het lijf geschreven. Met vier Alpencols belooft de rit spektakel in de strijd om het geel. De Brit Chris Froome zal alles in het werk moeten stellen om zijn gele trui te verdedigen.

Iets na twaalven vertrekken de renners vanuit La Mure de Alpen in. Na de Col d'Ornon (2e categorie) volgt de eerste reus van buitencategorie, de lange klim naar de top van de Croix de Fer. Vervolgens moet de Col du Télégraphe (1e categorie) worden bedwongen en daarna de vermaarde Col du Galibier, het dak van deze Tour op 2642 meter hoogte. De klim van buitencategorie is bijna 18 kilometer lang en vooral de laatste twee bochtige kilometers zijn pittig steil.

Vakantiegangers zorgen voor drukte op de weg

Staat de auto al ingepakt klaar zodat je dit weekend meteen op vakantie kunt? Komend weekend moet je rekening houden met veel oponthoud. De ANWB verwacht vooral in Duitsland flinke problemen. Dat komt niet alleen door drukte, maar ook door veel wegwerkzaamheden.

Vrijdag krijgt in ons land ook de regio Noord, als laatste, vakantie. In de regio Midden begint bovendien de bouwvak. Ruim een miljoen mensen gaan er van tussen. Door evenementen (zoals de intocht van de Vierdaagse), het begin van de zomervakantie in de regio Noord en een paar wegafsluitingen wordt het vrijdag ook in eigen land druk op veel wegen.

Het weer

KNMI kondigt code geel af voor hele land

Vanuit het zuiden gaat het woensdag in de loop van de middag en in de avond stevig regenen en onweren. Dat verwacht het KNMI, dat voor heel het land code geel heeft afgekondigd. De buien kunnen lokaal vergezeld gaan van hagel, windstoten en veel neerslag in korte tijd, meldt het weerinstituut.

In de nacht van woensdag op donderdag hebben de zwaarste buien het land weer verlaten. De maximumtemperatuur is 30 graden of nog iets hoger.