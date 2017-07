Dit moet je weten op woensdagochtend 12 juli

Wat moet je op deze dinsdagochtend 11 juli weten? Metro zet het voor je op een rij.

Wat er vannacht gebeurde

Eerste Kamer stemt in met aftapwet

De eerste kamer heeft vannacht de veelbesproken aftapwet aangenomen. Daarmee krijgen inlichtingendiensten ruimere toegang tot de kabel. De oude wet uit 2002 voldoet door technologische ontwikkelingen niet meer omdat de bulk van informatie tegenwoordig via de kabel loopt.

De AIVD en MIVD krijgen met deze nieuwe wet de mogelijkheid om grote hoeveelheden internetverkeer via de kabel af te tappen. Die gegevens mogen, mits ze relevant zijn, drie jaar worden bewaard. Niet-relevante gegevens worden vernietigd. Ook is de uitwisseling van gegevens met inlichtingendiensten van andere landen geregeld in de nieuwe wet. Minister Jeanine Hennis van Defensie benadrukte dinsdag dat het in ieder geval niet de bedoeling is om alles zo lang mogelijk op te slaan. Er moet zo snel mogelijk worden gekeken of iets relevant is.

Een meerderheid van VVD, PVV, CDA, SGP, PvdA, 50PLUS en OSF stemde voor, al was PvdA kritisch. Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse zaken) beloofde een Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) eerder geëvalueerd wordt. Die commissie moet vooraf toetsen of bevoegdheden mogen worden ingezet.

„De bescherming van de nationale veiligheid en het bijdragen aan de internationale rechtsorde, waaronder bijvoorbeeld de bescherming tegen terrorisme, de bescherming van het hightechbedrijfsleven en de overheid tegen cyberaanvallen, vergt modernisering van de wet”, zegt Plasterk over het belang ervan.

De wet moet op 1 januari in gaan.

Wat er verder in het nieuws is

Bijna kwart hotels heeft last van concurrentie als Airbnb

Van Nederlandse hotels heeft bijna een kwart in 2016 last gehad van platforms die overnachtingen aanbieden. Middelgrote hotels hebben daar het meeste last van gehad, blijkt uit een enquete van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Diensten waarbij particulieren hun huis aan toeristen verhuren, zoals Airbnb, Homeaway en Wimdu, zijn voor 16 procent van de aanbieders concurrentie geweest. Vooral hotels hebben last van concurrentie, daarvan zegt zo'n 24 procent last te hebben gehad. Ook campings en groepsaccommodaties hebben daar last van, maar met 6 en 4 procent een stuk minder.

Vooral middelgrote hotels hebben last van de diensten. Daarvan heeft 37 procent last van de concurrentie. In de vier grootste gemeenten en in Maastricht wordt verhoudingsgewijs meer concurrentie ervaren dan in andere steden. In Maastricht gold dat in 2016 voor 36 procent van de logeeraccommodaties. In Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam kwam het neer op ongeveer drie op de tien.

Schaarste verpleegkundigen dringend probleem

Langere wachtlijsten en duurdere zorg zijn het gevolg van een tekort aan verpleegkundigen. Bestuurder Ab Klink van zorgverzekeraar VGZ en Sonja Kersten, directeur van de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland luidden woensdag in het Financieele Dagblad de noodklok. Ze spreken van een structureel en urgent probleem binnen de sector.

Hogere salarissen, bonussen en zelfs huisvesting is bijna onontkoombaar voor zorginstellingen om personeel aan te trekken. Dat is volgens Klink slechts symptoombestrijding en zorgt alleen maar voor hogere lonen. Daarmee „lost de zorginstelling het eigen personeelsprobleem op, maar ze trekt de mensen wel weg van een plek waar ze anders zouden werken”. Daardoor wordt de werkdruk hoger.

Volgens de oud-minister van Volksgezondheid is het „juist belangrijk om te kijken waar onnodige zorg wordt geleverd en waar het personeel dus onnodig wordt ingezet.” Zo wil Klink bijvoorbeeld een verplaatsing van zorg vanuit het ziekenhuis naar de huisarts en de wijkverpleging, om de personele druk in ziekenhuizen te verlagen.

Beiden pleiten voor betere samenwerking op regionaal niveau en tussen zorgverzekeraars en gemeenten om het probleem aan te pakken.

Wat er vandaag staat te gebeuren

Elfde etappe Tour de France

Het peloton nadert de Pyreneeën, maar in de elfde etappe wordt er nog niet gekommen. Tussen Eymet en finishplaats Pau ligt slechts één colletje van de vierde categorie.

De renners gaan kort na 13.00 uur van start voor een rit over 203 kilometer. Naar het einde toe wordt het iets meer heuvelachtig, maar de verwachting is dat de sprintersploegen de zaak ook dan onder controle houden. Favoriet is dan natuurlijk Marcel Kittel. De Duitser van Quick-Step won al vier etappes. Ook Dylan Groenewegen hoopt zich in de strijd te mengen. Dinsdag in Bergerac werd de Amsterdammer van LottoNL-Jumbo al derde, zijn beste resultaat tot nu toe.

Regen, regen en nog eens regen

Het belooft een natte dag te worden. Vanaf middernacht zorgt een groot regenfront zo'n vijftien uur doorlopend voor regen.

Een weercode is er nog niet afgegeven. Dat doet het KNMI pas als er grote overlast wordt verwacht.

Meer nieuws over Nouri

Een hersenscan en neurologische onderzoeken bieden voorzichtig optimisme rond het herstel van Abdelhak Nouri. Er waren geen afwijkingen te zien. Dat zegt echter nog niks over zijn totale hersteld. Artsen willen Nouri vandaag geleidelijk laten ontwaken, waarna de hersenfuncties verder en beter kunnen worden onderzocht.

Woensdagavond wordt een update verwacht rond de voetballer van Ajax, die zaterdag op de afsluitende dag van het trainingsweekend van Ajax in elkaar stortte door hartritmestoornissen. Sindsdien wordt hij in slaap gehouden.